Con le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 previste nel corso del 2024 non si esclude che Maria Puglisi si renda conto di essere infelice, tanto da mettere in discussione le sue nozze con Vito.

La donna si è ritrovata travolta dalla proposta di nozze del tutto inaspettata da parte del fidanzato, pronto a coronare al più presto il loro sogno d'amore.

Maria non ha saputo dire di no ma, col passare del tempo, potrebbe rendersi conto che non è lui la persona con cui sogna di stare, e che il suo cuore batte per Matteo Portelli.

La proposta di nozze di Vito per Maria Puglisi

Con le ultime puntate di questa ottava stagione, Maria si è ritrovata a fare i conti con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata arrivata da parte del suo fidanzato Vito Lamantia. Il ragazzo ha scelto di sorprenderla chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie e organizzare così questo fatidico matrimonio.

La stilista non ha saputo dire di no anche se, in questi mesi, non è stata sincera al 100% con il suo fidanzato, dato che non gli ha svelato di essersi lasciata andare a dei momenti di passione con Matteo Portelli.

Maria si rende conto di essere infelice e mette in dubbio le nozze ne Il Paradiso delle signore 8

E proprio il ricordo di questi momenti intensi vissuti con il contabile del grande magazzino milanese spingerebbe la donna a rendersi conto di essere infelice al fianco di Vito.

La presenza di Matteo Portelli nella sua vita ha scatenato un terremoto emotivo nel cuore della stilista, che finirebbe per valutare l'ipotesi di mettere in discussione le sue imminenti nozze. Maria potrebbe sentire il bisogno di parlare con Vito e informarlo di quanto è accaduto nel periodo in cui non è stato Milano.

In questo modo verrebbe fuori la sua tresca clandestina con Portelli, e per la coppia non si esclude che possa giungere il momento di mettere la parola fine al loro rapporto.

L'addio tra Maria e Vito non deluderebbe gli appassionati della soap opera

Un addio che non dispiacerebbe ai tantissimi fan, dato che la coppia Maria-Vito non ha mai convinto fino in fondo gli appassionati.

In tanti sostengono che la stilista abbia accettato queste nozze solo per convenienza, consapevole del fatto che rifiutare il ragazzo avrebbe causato una profonda ferita nel cuore dei suoi genitori, da sempre favorevole a questa unione tra la ragazza e il ricco imprenditore.