Le anticipazioni della quarta stagione di Terra Amara rivelano che ci sarà l'arrivo di Hakan Gumusoglu, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, pronto a vendicarsi per dei torti subiti in passato da Demir Yaman. L'uomo approfitterà dell'assenza del ricco imprenditore per mettere le mani sulle quote della sua azienda, tanto da organizzare col suo socio Abdulkadir l'uccisione della nonnina Azize. Il motivo? L'anziana signora potrebbe riconoscerlo e far fallire il loro piano, smascherando i loro progetti. Alla fine però cambieranno idea e decideranno di risparmiarle la vita.

L'arrivo di Mehmet, alias Hakan, scombussolerà le vicende di Cukurova

Con la quarta stagione si assisterà all'ingresso in scena di Hakan, che acquisterà alcune quote dell'azienda Yaman. Dopo che Zuleyha chiederà di poter tornare a essere la proprietaria assoluta dell'azienda, l'uomo (sotto falso nome di Mehmet Kara) deciderà di incontrarla per farle sapere di non essere disposto a rivendere il suo 25% delle azioni che ha comprato.

Ma per cercare di conquistare la sua fiducia le concede la sua firma sociale. Un gesto che comunque non convincerà fino in fondo Fikret, il quale non riuscirà a fidarsi di questo imprenditore che, fin dal primo momento, attirerà i suoi sospetti e così chiederà ad Altun di non fidarsi completamente.

Abdulkadir ordina l'uccisione della nonnina: anticipazioni di Terra amara

In effetti, le intenzioni di Hakan e del suo socio in affari Abdulkadir sono negative, dato che i due arriveranno a Cukurova con l'obiettivo ben preciso di vendicarsi e di farla pagare alla famiglia Yaman per degli attriti del passato e vendicare la morte del fratello Ercan.

Un obiettivo sarà anche quello di uccidere la nonnina Azize, temendo che possa riconoscere Hakan: Abdulkadir, quindi, disporrà che la donna venga fatta fuori al più presto, così da non essere più un possibile ostacolo per i loro piani.

Tuttavia, nel momento in cui lo stesso Hakan scoprirà che l'anziana donna è affetta da demenza senile e quindi che non rappresenta un serio pericolo, rinuncerà al suo piano e deciderà di non farla ammazzare.

Un riepilogo: il motivo per cui Hakan teme la vecchia Azize

Durante una conversazione a casa l'anziana Azize aveva detto ai propri congiunti che Hakan è un vecchio amico di Demir: infatti i due da giovani vivevano insieme nella stessa casa, quando entrambi studiavano Ingegneria meccanica a Berlino. In sostanza l'anziana è l'unica a conoscere il vero volto di Hakan.

Di quei tempi la nonnina custodisce anche una foto che ritrae Demir e Hakan insieme, che se arrivasse nelle mani di qualcuno potrebbe causare seri guai al nuovo arrivato. Sarà questo il motivo che spingerà, almeno inizialmente, Hakan e Abdulkadir a pensare di togliere di mezzo l'anziana donna.