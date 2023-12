La trama della nuova puntata di Terra Amara del 23 dicembre vedrà Fikret intuire che Hakan Gumusoglu è il nemico responsabile dell'attacco alla tenuta. Intanto Betul, desiderosa di prendere il controllo dell'azienda di Demir, sarà preoccupata per l'acquirente delle azioni di Zuleyha. Hakan deciderà di trasferirsi per vendicare il fratello morto. Fekeli chiederà un permesso per uscire dal carcere, mentre Umit crederà che la scomparsa di Demir sia un piano per liberarsi di lei e tormenterà Zuleyha. Infine, la casa di Fekeli andrà in fiamme e Kerem Ali rischierà la vita.

Fekeli chiede un permesso per uscire dal carcere

Fikret sospetterà che il nemico di Demir, colpevole dell'assalto alla villa, è Hakan Gumusoglu. Lutfiye formulerà l'ipotesi che sia proprio Hakan ad aver comprato le quote della Holding Yaman da Zuleyha. Abdulkadir chiamerà Hakan per metterlo al corrente della tragica morte del fratello, avvenuta per mano di Fekeli.

Betul, desiderosa di impadronirsi dell'azienda di Demir, sarà angosciata dal fatto che l'identità dell'acquirente del 25% delle azioni societarie vendute da Altun è ancora sconosciuta. La notizia dell'attacco alla dimora Yaman arriverà anche a Fekeli, che si trova in carcere, spingendolo a richiedere un permesso per uscire e supportare Zuleyha in questo momento delicato.

Zuleyha resterà in attesa di novità sulla scomparsa del marito, mentre Saniye sorprenderà Cumali sedere ad un sontuoso banchetto e lo aggredirà.

La casa di Fekeli va in fiamme, arriva Hakan a Cukurova

Hakan sceglierà di trasferirsi a Cukurova per vendicare la memoria di suo fratello. Umit, credendo che la scomparsa di Demir sia una macchinazione per liberarsi di lei, continuerà a tormentare Altun.

Disperata, Zuleyha cederà all'ira e al dolore, e solo l'intervento delle persone presenti riuscirà a fermare la donna.

Nonostante le continue ricerche per scoprire dove si trovi Demir, nessuno sembrerà avere delle notizie attendibili sull'uomo. La casa di Fekeli esploderà e Kerem Ali sarà circondato dalle fiamme, ma Betul riuscirà a mettere in salvo il figlio di Mujgan.

Fikret temerà che l'incidente nella dimora di Fekeli sia il risultato delle macchinazioni di Hakan.

Trama della puntata precedente di Terra amara

Nella scorsa puntata in onda il 22 dicembre, nella dimora Yaman, tutti stanno affrontando le conseguenze dell'attacco alla residenza. Zuleyha è angosciata poiché Demir è misteriosamente scomparso dopo l'incidente e teme che sia stato oggetto di un rapimento da parte degli aggressori.

Dall'altro lato, Gaffur e Saniye sono in ansia, attendendo con speranza il risveglio dal coma di Uzum. Nel frattempo, hanno inizio le indagini ufficiali, e il procuratore, influenzato da Umit, si convince dell'idea che Demir abbia orchestrato l'assalto alla villa per creare una distrazione per fuggire.