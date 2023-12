Veronica Peparini ha voluto ringraziare tutto lo staff dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che sta seguendo la sua gravidanza. La coreografa ha postato una foto delle dottoresse che in questi mesi si stanno rivelando preziose per lei: "Dottoresse speciali". Veronica ha condiviso anche un post in cui una di loro ha spiegato che dicembre è il mese dedicato alle gravidanze gemellari e complicate. Andreas Muller e la sua compagna si sono appena trasferiti in un'altra casa e hanno condiviso con i loro fan alcuni scatti della pancia che cresce ogni giorno di più.

Lo staff del Bambino Gesù in uno scatto di ringraziamento

La ex coreografa di Amici di Maria De Filippi ha condiviso uno scatto in cui sono ritratte le dottoresse dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che in questi mesi di gravidanza si sono rivelate preziose per lei. Veronica ha voluto ringraziare in questo modo tutto lo staff che si sta prendendo cura di lei e delle piccole in arrivo: "Dottoresse speciali".

Dicembre è il mese dedicato alle gravidanze gemellari e per questo Veronica ha condiviso tra le sue storie un post della dottoressa Isabella Fabietti. La professionista ha parlato delle complicanze che alcune volte possono sorgere durante i nove mesi di attesa e si tratta di un periodo delicato per tutte le mamme che si affidano a lei con fiducia.

La dottoressa ha sottolineato l'importanza dell'informazione sui possibili ostacoli che possono arrivare e che potrebbero richiedere un intervento in utero.

La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller continuano ad aggiornare attraverso i social i fan sul momento magico che stanno vivendo in attesa delle loro gemelle.

Nella nuova casa addobbata già per le festività natalizie, i futuri genitori si sono lasciati andare a qualche scatto in cui si mostrano uniti e felici per la famiglia che presto si allargherà. Andreas abbraccia Veronica di fronte a uno specchio, tenendo la mano sulla sua pancia e dandole un tenero bacio.

Il ballerino, inoltre, ha condiviso con i fan il suo check settimanale in cui appare in splendida forma, scegliendo il brano di JID, Surround sound.

In un'altra storia postata dalla sua dolce metà, Andreas appare rilassato sul divano con il suo smartphone. Dietro di lui, si vede un grande albero di Natale che arriva fino al soffitto, con delle luci di una tonalità rosa.

La storia d'amore di Veronica e Andreas, nata nella scuola di Amici

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel 2017 ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Il ballerino era tra gli allievi della scuola e lei era la sua insegnante. La coppia è ufficialmente insieme dal 2019, dopo un primo periodo in cui i due si sarebbero vissuti in modo più discreto.

Da poco Veronica e Andreas hanno annunciato a Verissimo la notizia della gravidanza: aspettano due gemelle. Si tratta di una gravidanza un po' delicata perché è monogemellare biamniotica e le due bambine vivono in una sola placenta ma in due sacche distinte.