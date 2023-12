Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per l'episodio di lunedì 8 gennaio raccontano che Delia Bianchetti (Ilaria Maren) sarà intrigata dalla scoperta di avere un misterioso ammiratore. Nel frattempo la relazione amorosa tra Tullio (Nathan Macchioni) ed Elvira Gallo (Clara Danese) sembrerà procedere nel migliore dei modi. Il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) faranno una sorpresa a Marta (Gloria Radulescu). Infine l'investigatore privato ingaggiato da Tancredi (Flavio Parenti) non perderà d'occhio nemmeno per un istante gli spostamenti di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Salvatore deciderà di mettere in atto l'idea del night club anche per far colpo su Elvira

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) deciderà di seguire sul consiglio datogli dal socio Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di organizzare delle serate musicali per ravvivare gli affari della Caffetteria apportando magari anche nuova clientela.

Nonostante la storia tra Tullio ed Elvira prosegua a vele spiegate, Salvo vorrà portare avanti l'idea del night club anche per provare a far colpo proprio sulla Venere. Intanto la curiosità di Delia sarà stimolata dalla scoperta di avere un ammiratore misterioso.

Il detective privato non perderà d'occhio Vittorio e Matilde

La rottura con l'ex partner negli Stati Uniti sarà una mazzata emotiva per Marta, la quale soffrirà non poco per la fine della sua travagliata storia d'amore. Il commendatore Umberto e la zia Adelaide, al fine di risollevarle il morale, faranno una sorpresa alla giovane Guarnieri.

Intanto Matilde e Vittorio saranno del tutto ignari che a seguire ogni loro spostamento c'è un investigatore privato messogli alle calcagna da Tancredi.

Un approfondimento sul rapporto fra Salvatore ed Elvira

Il personaggio di Elvira in questa stagione si sta dimostrando particolarmente innamorata di Tullio, ma al contempo la commessa del Paradiso delle Signore ha lasciato sparso in qualche episodio dei modi di fare spiccatamente affettuosi nei riguardi di Salvatore, cioè colui che l'aveva incuriosita molto nella scorsa stagione della soap.

Chissà che non possa essere proprio l'idea del night club ad avvicinare sentimentalmente Salvatore ed Elvira, magari con un nuovo ballo a due che li aveva visti molto vicini, quasi intimi, nella stagione precedente. Infine non è da escludere che Tullio possa sospettare che Elvira provi qualcosa per il giovane Amato.