Vittorio verrà a sapere che la partenza di Matilde è stata consigliata da Marta nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 21 dicembre e questo potrebbe incrinare i loro rapporti. Le anticipazioni annunciano anche che Umberto sarà infastidito dal fatto che Adelaide ha trascorso la notte fuori e chiederà spiegazioni alla cognata. Arriveranno novità anche per Matteo che scoprirà che a ricamare il foulard per sua madre non è stata Concetta, ma Maria. Infine, un bambino molto intraprendente arriverà in negozio per cercare qualcosa da regalare a sua madre.

La partenza di Matilde stupirà Tancredi e deluderà Vittorio

Matilde ascolterà il consiglio di Marta e sceglierà di lasciare Milano alla volta del Giappone. Ma cosa ne sarà del suo amore per Vittorio? La decisione per la signora Frigerio sarà sicuramente molto dolorosa, ma come Marta riterrà necessario allontanarsi da Tancredi. Quest'ultimo verrà a sapere della partenza di sua moglie solo a cose fatte. Vittorio, invece, scoprirà che a spingere Matilde a partire è stata proprio Marta. Le trame non spiegano come reagirà Vittorio, ma è probabile che l'uomo sia arrabbiato con la sua ex moglie per averlo separato dalla donna che ama. Nel frattempo, Matteo sarà piacevolmente sorpreso quando scoprirà che Maria ha ricamato personalmente il foulard da regalare a sua madre.

Portelli aveva affidato questo compito a Concetta, ma sarà molto felice che la signorina Puglisi ha fatto questo gesto carino nei suoi confronti.

Umberto infastidito per l'assenza di Adelaide

Al negozio di Vittorio Conti sarà tempo di regali in vista del Natale. A sorprendere tutti sarà l'arrivo di un bambino molto intraprendente che chiederà alle Veneri un consiglio su un regalo da fare alla sua mamma.

Il bambino incuriosirà per il suo modo di fare e presto si scoprirà anche chi è sua madre. Nel frattempo, a villa Guarnieri la gelosia di Umberto inizierà a farsi sentire. Dopo aver ricevuto una sorpresa da Marcello, Adelaide trascorrerà la notte fuori e la cosa non piacerà affatto a suo cognato. Al suo rientro, la contessa troverà Umberto molto infastidito per la sua assenza e dovrà anche dargli delle spiegazioni.

Il forte legame di Adelaide e Umberto continua negli anni

Umberto e Adelaide non stanno più insieme da molto tempo. Entrambi si sono lasciati andare a nuove storie d'amore: lui ha dei progetti di vita molto importanti con Flora, mentre la contessa ha vissuto un amore travolgente con Marcello. Nonostante tutto, però, il forte legame tra i due cognati emerge spesso. Adelaide è stata innamorata di Guarnieri per moltissimi anni e ha sopportato la presenza di molte donne prima di averlo tutto per sé. Lui ha sempre visto in lei un porto sicuro e probabilmente non ha mai digerito il fatto che Adelaide si sia innamorata di Marcello. ci sarà un ritorno tra i due? Al momento non ci sarebbero i presupposti, visto che Umberto ha rassicurato più volte Flora, ma nulla si può escludere per il futuro.