Cruz proverà ad attentare alla vita di Catalina nelle puntate de La Promessa. Come annunciano le anticipazioni la figlia del marchese avrà bisogno di ossigeno e la sua matrigna farà di tutto per impedire che la bombola arrivi in tempo per salvarla. Cruz pagherà il suo autista affinché torni al palazzo in ritardo e taglierà i freni del sidecar del conte per bloccare Mauro e Pelayo. La ragazza riuscirà a riprendersi e i dubbi sul guasto del sidecar si faranno sempre più insistenti.

Catalina lotta tra la vita e la morte dopo l'incendio

La crudeltà di Cruz continuerà a essere al centro delle trame e il suo prossimo obiettivo sarà Catalina.

La salute della figlia del marchese peggiorerà dopo l'incendio provocato da Jimena al palazzo. La ragazza respirerà a fatica a causa del fumo inalato e le servirà urgentemente dell'ossigeno. Cruz sfrutterà questa occasione a suo vantaggio e pagherà il suo autista, incaricato a recuperare la bombola d'ossigeno in un paese vicino, affinché non torni in tempo per salvare Catalina. Mauro, Pelayo e Curro vedranno la ragazza peggiorare di minuto in minuto, e non potendo più aspettare decideranno di provvedere personalmente. Pelayo prenderà il suo sidecar e si farà accompagnare da Mauro in cerca dell'ossigeno necessario. I due, però, avranno un contrattempo a metà strada, perché Cruz gli ha rotto i freni.

I dubbi di Mauro sul guasto al sidecar

Nonostante le avversità Pelayo riuscirà ad arrivare in tempo e le condizioni di Catalina inizieranno a migliorare grazie all'ossigeno. Ad Alonso, però, non sfuggirà il totale disinteresse di Cruz per la salute della figlia e sarà molto deluso dalla donna. Il marchese, inoltre, si domanderà come mai l'autista non abbia fatto il suo dovere e vorrà vederci chiaro in questa faccenda.

Cruz, però, licenzierà subito l'uomo per impedire che suo marito arrivi alla verità. I dubbi inizieranno a tormentare anche Mauro, che confiderà a Manuel di avere il forte sospetto che qualcuno abbia manomesso i freni del sidecar di Pelayo. Anche quest'ultimo sarà informato della possibilità di un sabotaggio che ha quasi impedito di salvare la vita a Catalina e vorrà indagare.

Riusciranno ad arrivare alla marchesa?

Il primo delitto di Cruz è ancora impunito

Cruz è interpretata dall'attrice Eva Martin, che ha lavorato anche con Pedro Almodóvar. La perfida marchesa custodisce il segreto che riguarda l'infanzia di Jana ed è pronta a tutto pur di non farlo emergere. Da bambina la cameriera ha visto la sua famiglia andare distrutta a causa di alcuni uomini incappucciati che hanno rapito suo fratello e ucciso sua madre. A conoscere la risposta a tutte le domande di Jana c'era anche Tomas, il figlio del marchese, ma Cruz lo ha ucciso prima che il ragazzo potesse parlarle. Il delitto è sempre rimasto impunito fino a questo momento. In Spagna è in onda la seconda stagione della soap, che sta riscuotendo un gran successo.