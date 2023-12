Tra Betul e Zuleyha arriverà uno scontro molto duro nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. Le anticipazioni spiegano che la figlia di Sermin arriverà a minacciare di morte la moglie di Demir che non subirà questo affronto e la schiaffeggerà. Il motivo del litigio sarà una denuncia per truffa che Zuleyha farà a Betul dopo aver lasciato correre diversi imbrogli ai danni dell'azienda Yaman.

La denuncia di Zuleyha e le truffe di Betul

I rapporti tra Zuleyha e Betul sembrano ottimi, ma non durerà a lungo. Dopo aver ottenuto da Demir la delega che di fatto le dà un grosso potere in azienda, Betul mirerà ad arrivare sempre più in alto.

D'accordo con Abdulkadir, la giovane imprenditrice farà in modo che alcuni terreni degli Yaman vengano venduti e ruberà anche parecchio denaro dalla società. Quando Zuleyha si accorgerà di tutto in un primo momento si limiterà a rimproverare Betul e a cacciarla dall'azienda, ma il comportamento della figlia di Sermin sarà sempre più provocatorio. Zuleyha perderà la pazienza quando davanti a tutta la città e deciderà di denunciare la ex socia. Zuleyha accuserà Betul per truffa e negligenza e quando arriverà la notifica, la figlia di Sermin andrà su tutte le furie.

Lutfiye sempre pronta a difendere Zuleyha

Betul si recherà a villa Yaman urlando e chiedendo spiegazioni per la denuncia. "Pensi di farla franca?

Ti ucciderò", minaccerà la figlia di Sermin. Lutfiye proverà a calmare gli animi prendendo le difese di Zuleyha e Betul le ordinerà di stare zitta e non intromettersi, dandole una spinta. A quel punto Zuleyha esploderà e non esiterà a schiaffeggiare Betul che continuerà con le sue minacce. Ad interrompere il pesante litigio penserà Sermin che riuscirà a portare via sua figlia dalla villa, mentre Gaffur e Rasit assisteranno sconvolti alla scena.

La totale fiducia di Demir nei confronti della figlia di sua cugina

Nelle puntate di Terra Amara andate in onda, c'è stato l'ingresso di Betul che dalla Francia è tornata a Cukurova per ritrovare la sua famiglia. La figlia di Sermin si è dimostrata molto affettuosa nei confronti della famiglia Yaman e ha saputo conquistare la fiducia di Demir.

Quest'ultimo ha apprezzato la preparazione di Betul, tanto che l'ha nominata vicepresidente della società, ignaro delle sue reali intenzioni. La giovane donna non ha mai nascosto a sua madre di voler impossessarsi di tutte le ricchezze degli Yaman e con il passare del tempo non si farà scrupoli. Le minacce di Betul diventeranno realtà e verso la fine della quarta stagione tenterà davvero di uccidere Zuleyha, ma Hakan le farà da scudo perdendo la vita al suo posto.