L'appuntamento con La Promessa cambia orario nella programmazione di venerdì 8 dicembre e andrà in onda in versione extra-large a partire dalle 14.45 e fino alle 17.

Eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio la soap opera spagnola si ritroverà a prendere il posto di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23, salvo poi ritornare alla normalità a partire da lunedì 11 dicembre, con le consuete puntate "mini" di appena 20 minuti al giorno.

Cambio orario per La Promessa nel palinsesto dell'8 dicembre

Il palinsesto di Canale 5 per la giornata di venerdì 8 dicembre non prevede la messa in onda delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e donne e Amici 23 si fermeranno e al loro posto ci sarà spazio per un maxi appuntamento con la soap spagnola che vede protagonisti Manuel e Jana.

Dalle 14.45 alle 17 circa saranno programmati due episodi interi della serie che sta appassionando il pubblico di Canale 5, anche se da lunedì 11 dicembre si tornerà alla consueta messa in onda dalle 16:40 alle 17 circa.

I fan della soap opera sperano di poter vedere puntate più lunghe su Canale 5

Nel frattempo sono tanti i fan che, a distanza di mesi dalla scelta dei vertici Mediaset di ridurre la durata della soap in daytime, sperano ancora di poter assistere a un cambiamento, soprattutto adesso che Terra amara è stata confermata in prima serata anche a gennaio.

"L'ideale sarebbe puntare sulla soap spagnola al sabato pomeriggio, con una puntata di due ore e togliere Terra amara", ha commentato un utente su Facebook.

"Non è giusto che La Promessa sia l'unica soap ad avere una durata irrisoria nel palinsesto di Canale 5, mentre la soap turca viene programmata in tutte le fasce orarie", ha scritto ancora qualcun altro sperando in un cambio di rotta da parte dei vertici Mediaset.

"Mi auguro che nel 2024 questa soap possa avere un trattamento migliore: lo devono soprattutto per quei fan che non l'hanno mai abbandonata, nonostante una durata incomprensibile", ha sentenziato qualcun altro.

Pia si ritrova costretta al matrimonio con Gregorio nel maxi appuntamento dell'8/12

In attesa di scoprire se ci saranno ripensamenti durante la prossima annata televisiva, le anticipazioni di venerdì 8 dicembre rivelano che Pia verrà aggredita verbalmente da Petra, dato che la donna sa con certezza che il padre del bambino che porta in grembo non è Don Gregorio.

Intanto Cruz e Alonso obbligheranno Pia e Gregorio a un matrimonio immediato, così da poter ristabilire l'integrità morale all'interno del palazzo e mettere a tacere tutti i pettegolezzi sulla gravidanza della domestica.