Una verità importante verrà sarà al centro delle scene nella puntata di Terra Amara in onda domenica 10 dicembre e vedrà protagonista Sevda. Le anticipazioni annunciano che Sermin rivelerà a Demir che la ex cantante è la madre di Umit. Per Yaman sarà un duro colpo e la sua reazione sarà furibonda, perché caccerà Sevda dalla villa senza darle alcuna possibilità di spiegarsi.

La curiosità di Sermin la porterà a scoprire le bugie di Sevda

Per il pubblico della soap turca arriverà un momento molto atteso, perché Demir scoprirà tutta la verità su Sevda.

Tutto nascerà dai sospetti di Sermin nei confronti della ex cantante. Nelle scorse puntate alla cugina di Demir non è sfuggito lo strano legame tra Sevda e Umit e la donna con l'aiuto della sua amica Fusun ha iniziato a indagare per saperne di più.

Quando hanno scoperto che il vero nome di Sevda Fatma le due donne non hanno avuto più dubbi: Umit è sua figlia. Demir ha sempre difeso la sua seconda madre dalle insinuazioni di Sermin, ma questa volta dovrà arrendersi alla realtà. Quando sua cugina gli rivelerà che Sevda à la madre di Umit Demir andrà su tutte le furie, perché penserà subito che sia stata complice della dottoressa nei suoi tanti inganni contro la famiglia Yaman. Ci sarà un durissimo scontro tra Demir e Sevda che proverà in tutti i modi a convincere Yaman di essere estranea ai piani di Umit.

Demir deluso da Sevda e amareggiato per le incomprensioni del passato con Hunkar

Demir resterà senza parole dopo la confessione di Sermin e si sentirà deluso da Sevda che per lui era come una madre. Pensare che la donna gli ha mentito per un tempo così lungo nonostante tutti gli imbrogli che Umit stava mettendo in atto contro lui e Zuleyha sarà troppo per Yaman.

L'uomo non vorrà ascoltare le spiegazioni di Sevda che sarà disperata e la caccerà dalla villa. "Non voglio vederti mai più", le dirà Demir, certo che dietro i magheggi di Umit ci sia stata anche sua madre. Le urla di Yaman saranno chiare anche per tutti gli operai che capiranno che Sevda è una traditrice e la manderanno via dalla tenuta.

Sevda, umiliata, non potrà fare altro che allontanarsi. Demir si sfogherà con Zuleyha e non potrà fare altro che sentirsi in colpa nei confronti di sua madre Hunkar per tutte le incomprensioni nate a causa di Sevda.

L'arrivo di Sevda a Cukurova ha cambiato i rapporti con Hunkar

Il personaggio di Sevda è apparso per la prima volta alla fine della seconda stagione di Terra amara, quando Demir e sua madre Hunkar hanno avuto un momento di profondo allontanamento. Yaman ha preso i bambini e li ha affidati a Sevda, l'ex amante di suo padre che lui ha sempre considerato come una seconda mamma. Da quel momento si è scoperto che Demir non ha mai interrotto i suoi rapporti con Sevda e l'ha sempre aiutata come aveva promesso al suo defunto padre.

L'arrivo di Sevda a Cukurova ha creato diversi contrasti tra Demir e Hunkar e per un certo periodo Yaman è arrivato a fidarsi più di lei che di sua madre. Dopo la morte di Hunkar, Sevda ha preso il suo posto nella villa, alloggiando in quella che era la sua camera.