Lutfiye e Betul verranno sequestrate e portate in un cinema da Abdulkadir nella quarta stagione di Terra Amara. Keskin vorrà porre alle donne il silenzio sull'omicidio di Fekeli e le minaccerà di mettere nei guai Fikret con un video che lo mostra mentre maneggia delle sostanze stupefacenti. In realtà il video è un falso.

Lutfiye e Betul nel mirino di Abdulkadir

Ci saranno attimi di terrore per i protagonisti della soap e Abdulkadir sarà sempre più spietato. Tutto inizierà quando Betul gli confiderà che Lutfiye è a conoscenza del fatto che Fekeli sia stato assassinato e che non è morto di infarto come tutti credono.

Temendo di essere smascherato, Abdulkadir provvederà subito ad agire per arginare il problema. Lutfiye e Betul si troveranno a fare compere in centro, quando degli uomini si avvicineranno a loro, e armati di pistola e le obbligheranno a salire in auto. Alla guida ci sarà Vahap, il fratello di Abdulkadir, che le porterà in un cinema. Terrorizzate le due donne saranno costrette a seguire i rapitori, che le faranno sedere sulle poltrone e spegneranno le luci della sala. Poco dopo comparirà Abdulkadir che con tono minaccioso parlerà a Lutfiye e Betul della morte di Fekeli. L'uomo chiederà di smettere di indagare se non vogliono che Fikret finisca nei guai.

Le minacce di Abdulkadir e le gravi accuse a carico di Fikret

Mentre Abdulkadir continuerà a minacciare Lutfiye e Betul, i suoi uomini proietteranno un video in cui compare Fikret. Lutfiye vedrà le immagini di suo nipote che prende delle sostanze stupefacenti e le sistema sui camion dell'azienda Yaman e sarà sconvolta. Abdulkadir avvertirà Betul e Lutfiye che se non smetteranno di indagare quel video diventerà di dominio pubblico e Fikret dovrà pagare amaramente il loro errore.

In realtà si tratterà di un inganno architettato da Abdulkadir per evitare di essere smascherato come il mandante dell'omicidio di Fekeli. A scoprire il grave raggiro sarà Hakan, che si renderà conto che i fratelli Keskin hanno manipolato un video in cui in realtà Fikret toglieva le sostanze dai camion.

La verità sulla morte di Fekeli e la scoperta di Lutfiye

La morte di Fekeli scuoterà Cukurova e le vite dei protagonisti non saranno più le stesse. A soffrire di questa grave mancanza saranno soprattutto Fikret e Lutfiye, ma tutti saranno convinti che l'uomo abbia avuto in infarto e si rassegneranno. Un giorno, però, a Lutfiye arriverà una telefonata anonima, dove apprenderà che Fekeli è stato assassinato con una siringa letale. La donna non dirà nulla al nipote per evitare altre vendette, ma sarà decisa a scoprire la verità e si confiderà con Betul, che nel frattempo diventerà la fidanzata di Fikret. Il nipote di Fekeli, pur essendo a un passo dall'altare con Betul, continuerà ad amare Zuleyha, ormai innamorata di Mehmet.