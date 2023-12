Tra i momenti clou delle puntate del 3 e 4 gennaio di Un posto al sole ci sarà Clara tormentata per la richiesta del suo ex Alberto. L'avvocato vorrà trascorrere del tempo insieme a Federico, ma la sua ex non si fida di lui in quanto teme che non glielo riporti più a casa, visto che di recente le ha accennato il fatto che vorrebbe chiedere l'affido esclusivo.

Intanto Ida non riuscirà a tornare a Napoli, in quanto i suoi famigliari la tengono prigioniera. Diego proverà a mettersi in contatto con la ragazza, ma sarà tutto invano. Viola sprofonderà nella sofferenza a causa del figlio Antonio che ha scoperto tutto su di lei e Damiano.

Arriverà al punto di chiedere aiuto al suo ex marito Eugenio.

Speranza volta pagina, Eugenio riceve una richiesta di aiuto da Viola

Nella puntata di mercoledì 3 gennaio Viola Bruni farò una scoperta sconquassante: suo figlio Antonio è già al corrente della sua relazione con Damiano Renda. Sarà così che la donna vorrà fare qualcosa per rimediare all'enorme pasticcio, chiedendo aiuto all'ex marito. Tuttavia non è detto che Eugenio accetti di intervenire nella faccenda causata da Viola.

Spazio anche a Speranza, la quale ha trascorso un periodo natalizio duro. Ha scoperto che il suo amato Samuel sta insieme a Micaela. Nonostante ciò, nelle prossime puntate, Speranza volterà pagina e si incamminerà con fiducia verso il futuro che l'attende.

Clara a un bivio: non si fida di Alberto

Si pregusta molto avvincente la puntata di giovedì 4 gennaio, con Clara che si troverà a un bivio: permettere ad Alberto Palladini di prendere il figlio oppure negarglielo. La paura della donna è che il bambino non le venga più restituito, infatti l'avvocato recentemente ha manifestato la volontà di ottenere l'affido esclusivo.

Mentre Clara rifletterà su cosa sia meglio fare, Viola avrà non poche difficoltà con il figlio. Antonio si comporterà in maniera nervosa e tesa nei confronti della madre facendola soffrire.

Ignaro che Ida sia stata rinchiusa dai suoi stessi famigliari in Polonia, Diego cercherà in ogni modo di mettersi in contatto con lei.

Fan divisi: c'è chi è stanco di Ida

Diego proverà a mettersi in contatto con Ida. Quando i fan hanno appreso che la ragazza potrebbe rientrare a Napoli e punire Marina e Roberto, si sono espressi sui social. Nelle pagine social dedicate alla soap c'è chi ha chiesto di lasciare Ida in Polonia e chi al contrario non vede l'ora che il piccolo Tommaso stia con la sua vera mamma: "Forse sarebbe meglio lasciare che il bambino torni in Polonia insieme alla mamma", "Assurdo che due vecchi sconosciuti e insignificanti debbano fissarsi in maniera così ossessiva con un bambino", "Marina e Roberto stanno veramente esagerando e la devono pagare a caro prezzo".