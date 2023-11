Nei prossimi episodi de La Promessa Cruz arriverà a pensare di uccidere la baronessa Elisa per poter intascare l'intera eredità del padre Juan. Per raggiungere il suo scopo non esiterà ad allearsi con il cognato Lorenzo De La Mata, ma tutto non andrà come previsto dalla marchesa. Il suo piano fallirà proprio per colpa del cognato che, nel frattempo, si innamorerà proprio della baronessa salvandole di fatto la vita.

Elisa è l'erede della fortuna del barone: Cruz furibonda

L'apertura del testamento del barone Juan lascerà l'amaro in bocca a Cruz e Lorenzo.

I due scopriranno che il barone avrà lasciato gran parte delle sue ricchezze alla baronessa Elisa De Grazalema. La donna giungerà a La Promessa pochi giorni dopo l'apertura del testamento e tra lei e Cruz i rapporti saranno sin da subito tesissimi. Non solo per la questione legata all'eredità, ma anche per il fatto che Elisa si rivelerà essere un amore giovanile di don Alonso. Questo scatenerà la gelosia e la rabbia della marchesa, già inviperita per via dell'eredità del padre.

Cruz si allea con Lorenzo per uccidere Elisa: spoiler La Promessa

Il personaggio di Cruz, che ha sempre dimostrato di non fermarsi di fronte a niente pur di ottenere i suoi scopi, anche questa volta cercherà un mezzo per eliminare la scomoda Elisa.

Togliendo di mezzo la baronessa, la marchesa sarà convinta di poter entrare finalmente in possesso delle ricchezze del barone e condurre quella vita da sogno che ha sempre desiderato. Per tale motivo, non esiterà ad allearsi con Lorenzo. Chiederà aiuto proprio al cognato, suggerendogli di uccidere la baronessa facendolo sembrare un incidente.

Il piano di Cruz fallisce: Lorenzo si innamora di Elisa

Lorenzo starà al gioco di Cruz. L'uomo però, alla fine, non porterà a termine il piano visto che succederà qualcosa di imprevisto. Lorenzo si innamorerà perdutamente di Elisa. Questo sentimento inaspettato, salverà di fatto la vita alla baronessa. I piani di Cruz per ucciderla andranno all'aria e la marchesa sarà ancor più furiosa quando scoprirà che i due sono amanti.

Cruz si sentirà ingannata soprattutto da Lorenzo che, per tutto il tempo, aveva finto di essere suo complice contro Elisa. Le trame di questa Serie TV spagnola, si faranno sempre più intricate nel momento in cui la marchesa non si darà per vinta ed escogiterà un altro piano per togliere di mezzo Elisa, questa volta con l'aiuto di Petra. Le anticipazioni rivelano infatti che la dama di compagnia cercherà di avvelenare la baronessa attraverso il te che Elisa beve ogni sera. Anche questo tentativo fallirà e manderà Cruz ancora una volta su tutte le furie.