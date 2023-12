L'oroscopo del 29 dicembre accoglie un venerdì accompagnato dalla Luna in Leone. Tra i segni che godranno del favore delle stelle troviamo anche il Sagittario, che avrà una giornata dinamica e ottimista. Il segno del Toro sembrerà annoiato dalla relazione di coppia, per questo si piazza all'ultimo posto in classifica.

I segni ultimi in classifica

12° Toro - Amore: la vostra relazione è serena, ma voi sembrate annoiati. A quanto pare date tutto per scontato, ma è uno sbaglio. Lavoro: avete bisogno di un po' di tranquillità per concentravi sul vostro lavoro.

Sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione. Non importa quanto sia difficile la situazione, c'è sempre una via d'uscita. Salute: agitazione e insonnia a causa dei troppi pensieri per la testa.

11° Cancro - Amore: siete in una fase di riflessione e non sapete cosa volete dalla relazione con il partner. I single sono timidi e non riescono ad avvicinarsi alla persona che li interessa. Lavoro: forse siete insoddisfatti del vostro lavoro, ma non sapete che pesci prendere. Salute: vi sentite un po' stanchi e demotivati. L'ispirazione giusta potrebbe venirvi in mezzo alla natura o tramite un bel libro.

10° Gemelli - Amore: forse siete alla ricerca di nuove emozioni.

Chi è in coppia sta per vivere un'avventura piena di entusiasmo. Credete nelle vostre capacità e investite sul futuro. Lavoro: avete delle idee brillanti che potrebbero rivoluzionare il vostro ruolo professionale. Salute: difficoltà a concentrarsi.

9° Vergine - Amore: la vostra relazione è stabile e serena, ma avete bisogno di un po' di novità.

Lavoro: siete in grado di risolvere un problema che vi ha tormentato per molto tempo. Non importa quanto in basso siate caduti, potete sempre rialzarvi. Salute: siete dei maniaci del controllo, perciò soffrite di ansia e agitazione

Previsioni nella media

8° - Ariete - Amore: è il momento giusto per vivere momenti romantici con il vostro partner.

Se siete single potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore, ma solo se andrete in luoghi diversi dal solito. Lavoro: sarete particolarmente produttivi e creativi. Potreste avere delle idee brillanti che vi porteranno a grandi successi. Salute: state bene, ma fate attenzione a non esagerare con alcolici e dolciumi.

7° Scorpione - Amore: siete passionali e misteriosi avete bisogno di sentirvi attratti e desiderati dal vostro partner. Lavoro: siete determinati e tenaci. Sarete in grado di raggiungere un obiettivo importante. Salute: di tanto in tanto staccate la spina e godetevi ciò che avete

6° Capricorno - Amore: la vostra relazione è stabile e serena, ma avete bisogno di un po' di romanticismo.

Lavoro: siete molto determinati a raggiungere sempre i vostri obiettivi prefissati. Sarete in grado di dimostrare il vostro valore al vostro capo. Salute: meditate.

5° Acquario - Amore: siete alla ricerca di un partner che vi capisca e vi apprezzi per quello che siete. Lavoro: siete molto creativi e avete bisogno di esprimervi la vostra creatività. Siete disposti a lavorare di più al costo di ottenere i risultati desiderati. Salute: mente pimpante.

I segni zodiacali al top

4° Pesci - Amore: la vostra relazione è piena di amore e passione, ma avete il bisogno di sentirvi liberi e indipendenti nella relazione. Lavoro: siete molto intuitivi e avete un’ottima capacità di intuizione. Avete la capacità di vedere oltre l’ovvio.

Salute: prendetevi cura di voi stessi e fate una capatina dal parrucchiere.

3° Sagittario - Amore: siete avventurosi e curiosi. Amate scoprire cose nuove e incontrare persone diverse, ma se siete in una relazione cercate di evitare i tradimenti. Lavoro: vi sentite ottimisti e dinamici. Saprete vedere il lato positivo di ogni situazione. Salute: in buona forma ed elargirete sorrisi.

2° Bilancia - Amore: la vostra relazione è in una fase di crescita. Avete bisogno di sentirvi amati e apprezzati dal vostro partner. Chi è single farà conquiste. Lavoro: sarete in grado di dimostrare il vostro valore al capo o al cliente. Avete delle idee vincenti e siete dei leader nati. Potrete rivoluzionare il vostro mestiere.

Salute: state bene, ma fate attenzione alla sedentarietà.

1° Leone - Amore: la vostra relazione amorosa è piena di passione e complicità. Siete affascinanti e carismatici. Avete molti ammiratori e non avete difficoltà a trovare l’amore. Lavoro: siete ambiziosi e determinati a raggiungere il successo siete disposti a lavorare sodo per ottenere ciò che desiderate. Salute: non alzate troppo il gomito.