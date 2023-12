Saniye investirà Sermin con il furgoncino procurandole una frattura nelle puntate di Terra Amara in onda a gennaio 2024 su Canale 5. La cugina di Demir sarà sempre più invadente con gli Yaman e questo non piacerà affatto alla moglie di Gaffur, che penserà di sbarazzarsi di lei per un po'. Quando Sermin tornerà a casa, Saniye apparirà dispiaciuta per l'incidente, ma la cugina di Demir non le crederà. La madre di Betul a questo punto minaccerà la moglie di Gaffur promettendole una severa vendetta.

L'invadenza di Sermin sarà insopportabile agli occhi di Saniye

Con la scomparsa di Demir, Sermin proverà a farsi sempre più spazio nella famiglia Yaman, presenziando agli appuntamenti ufficiali e non solo. Lutfiye sorprenderà la madre di Betul cambiare la disposizione del soggiorno della villa in assenza di Zuleyha e l'invadenza della donna non sfuggirà neanche agli occhi di Saniye. A differenza di Lutfiye, però, la moglie di Gaffur non si limiterà a rimproverare Sermin e appena ne avrà occasione la investirà. Saniye salirà sul suo furgone e farà retromarcia, prendendo in pieno la madre di Betul. La moglie di Gaffur fingerà di non aver visto che dietro il suo furgone ci fosse Sermin e si dirà molto dispiaciuta per quanto accaduto.

A quel punto la madre di Betul sarà portata in ospedale e se la caverà con una frattura alla gamba.

Sermin non esiterà a minacciare Saniye

Sermin sarà dimessa in poco tempo e quando tornerà alla tenuta andrà subito ad affrontare Saniye. Quest'ultima continuerà a ribadire la propria totale buonafede, ma Sermin non le crederà affatto e la minaccerà: "Non appena starà meglio mi vendicherò di te per aver tentato di uccidermi", le dirà.

Saniye non cederà alle provocazioni e dirà a Sermin di essere stata molto in pensiero per lei quando era in ospedale. Lufiye interverrà nella discussione, avendo capito che Sermin sta per perdere il controllo. "Mi implorerai di smettere di farti soffrire", urlerà la madre di Betul a Saniye. A quel punto Lutfiye allontanerà la moglie di Gaffur dalla sua interlocutrice e la discussione per il momento si interromperà qui.

Un riepilogo: le sfuriate di Saniye e il suo senso di protezione verso gli Yaman

Saniye è sempre stata molto protettiva nei confronti della famiglia Yaman e raramente ha accettato volentieri i nuovi ingressi alla tenuta.

All'arrivo di Zuleyha fu ad esempio molto ostile nei suoi confronti perché era convinta che la giovane cameriera stesse tentando di prendere potere all'interno della famiglia. Quando poi la signora Hunkar è morta ed era arrivata Sevda alla villa, Saniye è andata fuori di sé dalla rabbia. La moglie di Gaffur fin da subito non ha tollerato l'idea che Sevda si occupasse della serra che la sua signora aveva curato con tanto amore. In quel caso, Saniye salì sul furgone e distrusse la serra pur di evitare di farla usare alla nuova arrivata.