Roberta Di Padua ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne e ora molti fan del programma sospettano che lo abbia fatto perché mira a diventare tronista "classica" proprio come la sua storica rivale Ida Platano. Scorrendo i commenti apparsi sui social vari utenti hanno questo sospetto, ma non solo: c'è chi sostiene che l'ex dama sia interessata a partecipare al Grande Fratello.

Roberta Di Padua abbandona Uomini e donne

Ha fatto molto scalpore la notizia dell'addio di Roberta Di Padua a Uomini e donne. La decisione di abbandonare da sola il dating di Maria De Filippi é giunta nel corso della registrazione dello scorso 12 dicembre.

La puntata non è ancora andata in onda e con ogni probabilità verrà trasmessa su Canale 5 prima della pausa natalizia. Da quanto si apprende dalle anticipazioni diffuse sul web, la dama avrebbe deciso di lasciare perché non sopporterebbe di vedere Alessandro Vicinanza approcciarsi con altre dame. Il cavaliere infatti nell'ultima registrazione, ha deciso di iniziare a frequentare Cristina Tenuta.

Fan scettici su Roberta: 'Vorrà il Trono come Ida'

Roberta quindi al momento è fuori da Uomini e donne. Sui social gli utenti non hanno perso tempo per commentare questa sua decisione. Alcuni si sono detti certi di rivedere la dama di Cassino alla ripresa di Uomini e donne a gennaio. Altri sospettano che dietro a questa decisione di lasciare il Trono Over ci sia in realtà un'altra motivazione che esula da Alessandro.

Tra i vari commenti apparsi sul web si legge: "Vorrà il trono come Ida". Non sembra un'ipotesi del tutto campata in aria, visto che Maria De Filippi, quando presentò Ida come tronista, aveva dichiarato che sarebbe iniziata una nuova era per il Trono Classico: dopo aver aperto le porte a Ida, potrebbe dunque fare altrettanto con Roberta.

Parte del pubblico sospetta che Di Padua voglia andare al Grande Fratello

In attesa delle nuove registrazioni di Uomini e donne, alcuni utenti sui social ipotizzano pure un futuro diverso per Roberta. Non più a Uomini e donne, ma nuova concorrente del Grande Fratello. Parte dei telespettatori infatti si dice convinta che la dama di Cassino abbia deciso di lasciare il dating di Maria De Filippi per avere una chance di entrare nella casa di Cinecittà.

Il reality show di Alfonso Signorini si prolungherà sino a marzo del 2024 e quindi nelle prossime settimane il cast verrà rimpolpato con nuovi ingressi e il Grande Fratello ha già pescato più volte nei programmi di Maria De Filippi.