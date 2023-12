Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne dell'11 dicembre rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Gemma Galgani e questa settimana la dama torinese ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere Antonio.

Il tronista Cristian, invece, ha scelto di fare l'ennesimo passo avanti nei confronti di Virginia e dopo che la ragazza aveva deciso di abbandonare la trasmissione è andato da lei per chiarire e convincerla a restare.

Gemma chiude con Antonio: registrazione Uomini e donne 11 gennaio

Al centro dell'attenzione è tornata nuovamente Gemma, dopo che nelle precedenti registrazioni era stata messa in disparte e non vi erano stati sviluppi legati al suo percorso sentimentale.

La dama torinese ora ha scelto di chiudere la sua frequentazione con Antonio, perché dopo averci provato ha capito di considerarlo solo un semplice amico.

A quel punto il cavaliere ha preferito abbandonare definitivamente la trasmissione, sostenendo che nel caso in cui avesse scelto di restare in studio sarebbe stato incoerente.

Intanto la dama torinese deciderà di guardare oltre e in trasmissione svelerà di aver messo gli occhi addosso a un altro cavaliere che ha catturato la sua attenzione.

Virginia ci ripensa: torna da Cristian e non lascia più la trasmissione

Per quanto riguarda il percorso di Cristian, questa settimana ha scelto di andare a riprendere Virginia dopo che aveva annunciato di voler dire addio alla trasmissione e al tronista.

In un primo momento la corteggiatrice non sembrava essere disposta a restare ed era convinta di voler andare via ma, alla fine, ha scelto di tornare sui suoi passi ed è tornato il sereno con il tronista, pronti a riprendere in mano le redini del loro percorso.

Questa volta, però, è stata Valentina a non gradire l'epilogo tra il tronista e la sua rivale in amore, al punto da decidere di abbandonare le riprese, costringendo Cristian a inseguirla dietro le quinte.

Il precedente: la sfuriata di Virginia contro il tronista Cristian nella registrazione precedente

Nella registrazione precedente del talk show Mediaset, Virginia si era infuriata dopo aver assistito alle immagini di una esterna in cui il tronista si lasciava andare assieme a Valentina.

Tra i due era sbocciata la passione e si erano lasciati andare ad un bacio molto intenso, tale da mandare su tutte le furie l'altra pretendente che scelse di abbandonare lo studio.

In quella occasione il tronista aveva detto che non sarebbe più andato da lei per pregarla di restare in studio e che l'avrebbe lasciata andare via tranquillamente. Alla fine, però, ci ha ripensato e a oggi i due hanno scelto di riprovarci.