Paul rimarrà vittima di un raggiro di Constanze nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda Italia dal 17 al 23 dicembre 2023, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50.

Gerry dovrà prendere un importante decisione nei confronti di Shirin, mentre Rosalie sarà sempre più confusa fra il legame che sente per Raphael e la sua relazione con Michael.

Shirin soffre per la decisione di Gerry

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Constanze capirà che Paul vorrebbe lasciarla e deciderà di fingere un peggioramento delle sue condizioni.

Non sapendo che la fidanzata gli sta mentendo, Paul rinuncerà ancora una volta a lasciarla. Josie lo verrà a sapere e si arrabbierà così tanto con il Lindbergh da litigare furiosamente con lui. Henning assisterà alla scena senza essere visto. Gerry non riuscirà a mentire di fronte a Merle e le confesserà di essere innamorato di Shirin e di voler stare con lei. La giovane non la prenderà bene e avrà un crollo emotivo. A quel punto, Gerry inizierà a riflettere sulla scelta fatta e deciderà di rinunciare a Shirin per stare con Merle. La Ceylan rimarrà sconvolta dalla decisione dell'amato e si confiderà con Josie che le consiglierà di lottare per lui. Shirin seguirà i consigli dell'amica e cercherà di riavvicinarsi a Gerry per poi ripensarci dopo aver visto la sofferenza del giovane.

Michael trova la banconota

Rosalie troverà la banconota con il numero di Raphael e si sentirà sempre più confusa. In attesa di prendere una decisione, la donna nasconderà la banconota fino a quando non verrà trovata da Michael. Non sapendo nulla, l'uomo digiterà il numero di telefono, scoprendo a chi appartiene. Per provare la sua fedeltà di fronte all'accuse del compagno, Rosalie deciderà di distruggere la banconota per poi riprenderla e rimettere insieme tutti i frammenti.

Christoph si convincerà che Ariane sia destinata a trascorrere la sua vita in carcere. Più tardi però l'uomo cambierà idea quando Constanze gli rivelerà la strategia difensiva che vuole attuare la dark lady.

Riepilogo su Paul e i suo problemi con Josie

Constanze ideerà un diabolico piano per separare definitivamente Paul da Josie.

L'avvocatessa, infatti, manderà a chiamare la sua amica Tatiana e le chiederà di sedurre il suo fidanzato. Paul respingerà tutti i tentativi di seduzione della donna fino a quando non gli verrà somministrato un sedativo a sua insaputa nel bicchiere. Il giovane si addormenterà e si risveglierà l'indomani mattina nel letto con Tatiana. Josie entrerà nella stanza e gli sorprenderà lì. A quel punto, Paul tenterà in tutti i modi di giustificarsi con la sua fidanzata giurandole di non averla tradita anche se non ricorda nulla.