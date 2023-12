Nel prossimo appuntamento di Terra Amara che andrà in onda domenica 17 dicembre in prima serata, Umit minaccerà Demir di accusarlo dell'omicidio di Sevda e, sotto ricatto, si trasferirà a villa Yaman. L'uomo sarà costretto a ospitarla e a riconoscere il figlio che aspetta, mentre Betul diventerà responsabile dell'azienda Yaman in assenza di quest'ultimo. il comandante andrà alla villa per cercare Sevda, ma scoprirà che è fuori città. Intanto, dopo la morte di Mujgan, Fikret si riappacificherà con Demir, mentre Fekeli si assicurerà la custodia di Kerem Ali e si dichiarerà colpevole al posto di Cetin.

Demir e Fikret fanno la pace, Fekeli si costituisce

Il comandante dei gendarmi andrà a villa Yaman per incontrare Sevda, ma Demir lo informerà che la donna si trova ad Istanbul. Intanto, Saniye e Gaffur assisteranno alle attenzioni di Cumali nei confronti della figlia Uzum e avranno paura che l'uomo possa portarla via. Invece, Zuleyha si prodigherà ad aiutare Cetin insieme a suo marito.

Fikret non vorrà più vendicarsi di Demir e, durante un incontro, gli uomini decideranno di segnare la pace. Inoltre, Demir informerà Fikret che Cetin è in prigione. Fekeli riuscirà a garantirsi la custodia di Kerem Ali grazie ad un giusto compromesso economico con la famiglia di Mujgan. Dopodiché, Ali Rahmet si costituirà ai gendarmi per aver investito ed ucciso Erkan, scagionando Cetin.

Zuleyha decide di lasciare villa Yaman insieme ai figli

Umit minaccerà Demir di accusarlo per la morte di Sevda. A questo punto, l'uomo non potrà far altro che cedere al ricatto ed ospitarla a villa Yaman. Nonostante Demir non abbia scampo, Zuleyha deciderà di lasciare la casa insieme ai figli.

Inoltre, Umit obbligherà Yaman a firmare una dichiarazione in cui l'uomo ammetterà la propria responsabilità come padre del futuro nascituro.

Successivamente, Demir andrà in azienda in compagnia della figlia di Sermin. Lì, organizzerà una riunione con tutti i lavoratori della holding e annuncerà che sarà meno presente in ufficio per stare accanto alla propria famiglia e nominerà Betul responsabile in sua assenza.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nella puntata in onda sabato 16 dicembre, Demir arriva tardi all'appuntamento con Sevda a causa di un malinteso.

Umit rivela a Sevda di non essere incinta e cerca di uccidere Demir, ma Sevda gli fa da scudo con il prorpio corpo e muore. Fekeli investe accidentalmente un uomo e Cetin si assume la colpa, mentre Zuleyha scopre del sangue sull'auto di Demir e inizia a sospettare che il marito le nasconda qualcosa. Infatti il corpo di Sevda si trova proprio nel bagagliaio della vettura di Yaman.