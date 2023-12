Umit Ayla sarà disperata, sola e senza soldi e nella puntata di Terra amara di martedì 12 dicembre chiederà aiuto a Fikret, l'unico che potrebbe aiutarla. Secondo le anticipazioni la dottoressa rivelerà al suo ex complice di essere incinta e Fikret si dirà disposto a proteggerla solo se si trasferirà a Istanbul. Nel frattempo, dopo aver fatto la domanda di adozione per il piccolo Kerem Ali, Fekeli scoprirà l'esistenza della madre e del fratello di Mujgan e informerà Lutfiye di questo. Infine, Fikret sarà chiamato al ranch da suo zio per un problema molto grave.

Fikret disposto ad aiutare Umit

Dopo essere scappata dai rapitori che volevano costringerla ad abortire per ordine di Demir, Umit riuscirà a trovare rifugio da Fekeli. Quando Betul tappezzerà Cukurova con le foto di Yaman e la sua amante, però, Ali Rahmet sarà convinto che sia stata Umit e la caccerà dal ranch.

La dottoressa si troverà sola e senza stipendio, visto che a causa dello scandalo delle foto sarà sospesa dalla Direzione Sanitaria. Umit si recherà all'ufficio di Fikret sperando di trovare del denaro, ma non ci sarà nulla. A quel punto alla dottoressa non resterà che chiamare il suo ex complice e chiedere aiuto a lui. Fikret non si tirerà indietro e incontrerà Umit per capire bene cosa le è accaduto.

Fekeli avvierà le pratiche per l'adozione di Kerem Ali

Umit confiderà a Fikret di essere incinta e aggiungerà di essere certa che Demir la voglia uccidere. Il nipote di Fekeli sarà perplesso ma accetterà di aiutare la sua amica. Umit gli chiederà di proteggerla restando nascosta da qualche parte a Cukurova, ma Fikret sarà molto chiaro.

L'uomo darà tutto il suo sostegno alla dottoressa, a patto che lei vada a Istanbul. Se Umit accetterà di trasferirsi almeno per il tempo della gravidanza, Fikret si dirà disposto a sostenerla anche economicamente.

Mentre staranno progettando la fuga, i due saranno interrotti dalla telefonata di Fekeli che chiamerà suo nipote al ranch per una quesitone urgente.

Ali Rahmet, dopo aver avviato le pratiche di adozione per il piccolo Kerem Ali si renderà conto dell'esistenza del fratello e della madre di Mujgan. I parenti del bambino rivendicheranno il loro legame di sangue e saranno pronti a portare il figlio di Mujgan negli Stati Uniti.

Il diabolico piano di Umit: nessuno sa che non è mai stata incinta

La gravidanza di Umit in realtà è soltanto un'invenzione e fa parte del suo piano per riconquistare Demir. Nessuno sa che la dottoressa sta fingendo, neanche Fikret e Sevda che si sono offerti di aiutarla. L'ossessione di Umit per Yaman continuerà a peggiorare giorno dopo giorno, anche se Demir è stato molto chiaro con lei.

Dopo aver trascorso un weekend insieme alla sua amante, Yaman ha ritrovato il suo rapporto con Zuleyha e ha chiuso immediatamente la storia che stava nascendo con Umit. Nei gruppi fan di Terra Amara i commenti dei fan sono tutti compatti: il personaggio di Umit non piace e spesso viene paragonato a quello di Behice, la storica antagonista di Hunkar.