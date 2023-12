Tina Cipollari torna al centro dell'attenzione a Uomini e donne e nel corso delle prossime puntate sarà protagonista di una accesa lite con un nuovo pretendente, mai visto prima d'ora nel parterre del trono over.

Si tratta di un uomo di origine sarda che si presenterà per conoscere Barbara De Santi, ma non farà breccia nel cuore della dama. A quel punto sarà Aurora a chiedere di poterlo conoscere e il cavaliere, seppur con qualche reticenza, deciderà di non rifiutare il suo invito scatenando la furia dell'opinionista del talk show, che crederà che l'uomo sia arrivato in trasmissione solo per cercare visibilità.

Tina litiga con un nuovo cavaliere scaricato da Barbara

Questo nuovo cavaliere, di cui ancora non si conosce l'identità, chiederà alla redazione di poter conoscere meglio Barbara, dicendosi interessato alla dama che ha avuto modo di seguire da casa. Peccato che la reazione di Barbara non sarà delle migliori: non gli darà una possibilità, perché non gradirà il modo in cui porta la barba.

Tra Tina e questo cavaliere nascerà una accesa discussione, interrotta nel momento in cui Aurora prenderà la parola per chiedergli di conoscerlo.

La dama del parterre over ha ammesso di essere attratta dagli uomini con la barba, motivo per cui avrebbe piacere a frequentarlo fuori dallo studio del talk show.

Aurora si propone per il nuovo cavaliere: anticipazioni di Uomini e donne

Quest'uomo ha dato l'impressione di essere sceso in trasmissione non tanto per conoscere una nuova ipotetica fidanzata, ma per stare al centro dell'attenzione.

Tina non ha esitato a fargli notare che, dopo essere stato rifiutato da Barbara per cui si era presentato, è rimasto al centro dello studio fin quando non gli è arrivata una seconda proposta da parte di Aurora.

Lui però, nonostante l'invito a cena da parte della dama che avrebbe voluto vederlo in serata al termine della registrazione, le ha chiesto di incontrarsi il mattino seguente per un semplice caffè. Anche in questo caso Tina non si è trattenuta e si è scagliata duramente contro il cavaliere, curiosa di conoscere le sue vere intenzioni.

I fan della trasmissione pazzi di Tina Cipollari

Ancora una volta Tina conferma di essere l'anima della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, molto amata dai fan che la supportano sui social.

"Senza Tina questa trasmissione non avrebbe senso di esistere", si legge tra i commenti Facebook per la trasmissione. "Menomale che c'è Tina a rendere vivaci i nostri pomeriggi", scrive ancora qualcun altro in difesa dell'opinionista. "La regina della trasmissione è Tina, c'è poco da fare. È merito suo il 28% di share fisso al giorno", scrive qualcun altro.