Nel corso della quarta e ultima serie di Terra amara Zuleyha dovrà fare i conti con la sparizione nel nulla di suo marito Demir Yaman.

Nessuno saprà che fine abbia fatto l'uomo: all'interno della villa, si vivranno così dei veri e propri momenti di grande apprensione fin quando non verrà fatto recapitare un pacco.

All'interno si trova l'anello dell'uomo e una nota in cui chiede a sua moglie di non stare in pensiero per lui perché tornerà presto.

Il rapimento misterioso di Demir Yaman nel finale della terza serie

Il finale della terza stagione della soap opera turca sarà caratterizzato dal rapimento di Demir in seguito all'arrivo di un gruppo di banditi all'interno della tenuta Yaman.

L'uomo, dopo aver messo in salvo sua moglie e i loro due bambini, proverà a combattere per cercare di scacciarli via ma non riuscirà a tenerli a bada.

Demir verrà così catturato e portato via dalla tenuta, da quel momento in poi se ne perderanno misteriosamente le tracce: nessuno saprà che fine abbia fatto ne tantomeno dove sia stato portato.

Un duro colpo per la signora Altun che, scossa e addolorata per le sorti di suo marito, avvierà subito le ricerche per cercare di riportarlo a casa.

Zuleyha angosciata per la sparizione nel nulla di suo marito Demir

Le anticipazioni sulla quarta serie della serie turca di grande successo raccontano che Zuleyha incaricherà Fikret di indagare per far luce su questo rapimento, convinta del fatto che suo marito sia ancora in vita.

La donna trascorrerà dei giorni di grande angoscia, in cui non farà altro che sognare il rientro a casa di suo marito, ripensando ai bei momenti che hanno vissuto insieme ai loro bambini.

I risultati delle indagini di Fikret saranno scarsi ma nessuno si arrenderà, le ricerche dunque proseguiranno.

Zuleyha riceve un messaggio da Demir: 'Tornerò presto'

La sorpresa non tarderà ad arrivare dato che, un giorno, verrà fatto recapitare un pacco presso la tenuta degli Yaman, indirizzato proprio alla Altun.

Zuleyha resterà a dir poco sorpresa quando scoprirà che all'interno vi è l'anello di suo marito, simbolo del loro amore, e una nota scritta su un pezzo di carta, che le farà tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di angoscia.

"Non preoccuparti. Io tornerò presto", recita il bigliettino che porta la firma del figlio di Hunkar.

Parole che faranno tornare il sorriso alla signora di Cukurova e a tutti i dipendenti della tenuta, speranzosi di poter rivedere e riabbracciare Demir al più presto anche se, nel corso della quarta serie, l'uomo verrà in realtà ritrovato morto.

I fan della soap sperano nella rinascita di Zuleyha Altun

Un amore quello tra Zuleyha e Demir che non ha mai convinto fino in fondo gli spettatori e appassionati della soap, molti dei quali speravano di poter assistere ad un lieto fine con Yilmaz.

"La storia d'amore con Demir è forzatissima, perché l'unico vero amore della Altun è Yilmaz", scrive un fan su Facebook.

"Con la sparizione di Demir, Zuleyha potrà finalmente sentirsi libera di amare chi vuole", ha scritto qualcun altro: in effetti, durante la stagione finale, la donna perderà la testa per il ricco Hakan.