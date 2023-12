La morte di Sevda sarà al centro delle trame di Terra Amara nella puntata di sabato 16 dicembre. Secondo le anticipazioni la donna perderà la vita per salvare Demir dagli spari di Umit e riuscirà a dimostrargli il suo amore. "Ti ho amato come un figlio, il mio amore per te era sincero", dirà Sevda prima di chiudere gli occhi per sempre. Dopo l'accaduto, Yaman si offrirà di nascondere il corpo della donna a patto che Umit vada via per sempre da Cukurova. Al momento della sepoltura, Demir non potrà fare a meno di ricordare il profondo affetto che lo legava a Sevda e sarà distrutto dal dolore.

Demir cederà al ricatto e pagherà Sevda e Umit per la loro partenza

Per Demir arriveranno giornate molto difficili dopo il ricatto di Sevda che chiederà del denaro e un'auto per fuggire con sua figlia. Yaman deciderà di cedere alle richieste della donna, sperando di liberarsi una volta per tutte di lei e di Umit. Demir porterà Sevda al nascondiglio in cui si trova sua figlia e darà loro i soldi necessari per la partenza. Tutto sembrerà risolto ma Umit punterà la sua pistola contro Demir, decisa a ucciderlo. Sevda, prontamente, gli farà da scudo con il suo corpo, pagando con la vita il suo gesto. La donna crollerà al suolo gravemente ferita e avrà giusto il tempo per rivolgere le sue ultime parole a Demir.

"Ti ho amato come un figlio", gli dirà, "Il mio amore per te era sincero". Umit sarà disperata, ma Demir non potrà permettersi di perdere la lucidità nonostante la gravità della situazione.

La morte di Sevda e il dolore di Demir

Demir ordinerà a Umit di prendere i soldi e sparire da Cukurova, dicendo che avrebbe pensato lui a nascondere il corpo di sua madre.

La dottoressa non avrà scelta e andrà via, mentre Yaman sistemerà la salma di Sevda nella sua auto e tornerà alla villa senza parlare con nessuno dell'accaduto. Zuleyha noterà delle macchie di sangue vicino al bagagliaio in garage ma Demir le dirà che probabilmente qualche operaio si è ferito. L'uomo capirà di dover risolvere al più presto la situazione e andrà a seppellire in segreto il corpo di Sevda, disperato per come sono andate le cose tra loro.

L'addio di Demir alla sua seconda madre sarà toccante e nonostante gli ultimi avvenimenti, non potrà fare a meno di ricordare tutto quello che c'è stato tra loro.

L'affetto che ha legato Demir e Sevda per molti anni

Il legame tra Demir e Sevda è sempre stato simile a quello di madre e figlio. Yaman si è occupato di Sevda da quando lui aveva 17 anni, dopo aver promesso a suo padre Adnan che non l'avrebbe mai lasciata sola. Dopo la morte di Hunkar, Sevda ha avuto un ruolo sempre più centrale nella famiglia Yaman, tanto da prendere il suo posto anche nella villa. Zuleyha e suo marito hanno dato alla donna il massimo della fiducia, ma ad un certo punto si sono sentiti profondamente traditi. Quando Demir ha scoperto che Sevda era la madre di Umit l'ha cacciata dalla villa e dalla sua vita, spezzando quel legame che li teneva uniti da anni. Sevda, però, ha avuto modo di dimostrare la sincerità del suo affetto al momento della sua morte, dando la sua vita per Yaman.