Secondo gli spoiler degli episodi di Terra Amara in onda dal 18 al 23 dicembre la piccola Leyla sarà rapita e la famiglia Yaman vivrà ore di grande apprensione fino a quando non sarà rilasciata dai suoi sequestratori. Inoltre Demir sarà arrestato con l'accusa di avere ucciso Sevda, mentre Hakan giungerà a Cukurova.

Demir annuncia che Fikret deve essere considerato uno Yaman

Demir darà la gestione dell'azienda a Betul, non sapendo che la donna ha intenzione di impadronirsi della stessa. Intanto la piccola Leyla sarà sequestrata e Zuleyha incolperà dell'accaduto Umit.

Sermin allora su ordine dello Yaman, rapirà il primario per farle confessare tutto. Inoltre la procura avvierà delle indagini sull'imprenditore per l'omicidio di Sevda. Fikret invece riferirà al fratellastro che l'autore del rapimento potrebbe essere Hakan Gusumoglu, che in passato il giovane non ha aiutato. Successivamente la piccola sarà rilasciata in buone condizioni e sarà in quel momento che Demir annuncerà a tutti che Fikret dovrà essere considerato uno Yaman.

Fikret progetta un piano per fare evadere Demir

La polizia arresterà Demir e le prove contro di lui risulteranno inequivocabili. L'uomo è consapevole di rischiare di rimanere in carcere per molto tempo, ma spererà di uscire presto per difendere la sua famiglia da Hakan.

Fikret predisporrà un piano per farlo evadere e poi fuggire in Sira, ma Yaman si opporrà in quanto vorrà tornare dalla moglie e dai figli. In seguito l'imprenditore tornerà a casa sua, ma questa sarà assalita da alcuni malviventi. Zuleyha sarà preoccupata perché il marito non si troverà più.

Nel frattempo Saniye e Gaffur attenderanno che le condizioni di Uzum migliorino.

Kamahran invece racconterà al procuratore che Yaman ha ideato l'aggressione armata, così da poter scappare liberamente. In tutto questo Fikret sarà certo che il nuovo nemico del fratellastro è Hakan. Lutfiye riterrà che proprio questo uomo d'affari possa avere acquisito le quote dell'azienda. Intanto Fekeli avanzerà una richiesta per uscire dal carcere per prendersi cura della sua famiglia e di quella di Demir.

Inoltre Hakan giungerà a Cukurova per vendicare il decesso di Erkan. Poco dopo nella fattoria di Ali Rahmet ci sarà una esplosione e Fikret penserà che sia stata opera di Gusumoglu, mentre Umit e Cumali sequestreranno Adnan Yaman junior. Altun allora incontrerà la rivale per riavere il figlio.

Durante le festività stop alla puntata serale della domenica

In vista delle festività natalizie, la domenica sera sulla rete ammiraglia Mediaset non sarà trasmessa la puntata della soap tv Terra amara. Infatti il 24 dicembre andrà in onda "Buon Natale anche a te" che vedrà come protagonista la cantante Elisa, mentre il 31 dicembre ci sarà in diretta da Genova la trasmissione "Capodanno in Musica". Da gennaio la soap turca riprenderà la sua regolare programmazione della domenica con orario di inizio fissato alle ore 21:30.