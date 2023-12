Il piccolo Adnan accuserà Cumali di averlo rapito per portarlo da Umit nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che in un primo momento il bambino indicherà il padre di Uzum e tutti penseranno a Gaffur: approfittando della confusione Cumali si darà alla fuga. Nel frattempo, Hakan getterà l'auto con il corpo di Umit in un burrone, facendo in modo che la sua morte sembri provocata da un incidente.

Il sollievo di Zuleyha al pensiero di non aver ucciso Umit

Zuleyha sparerà un colpo di pistola a Umit per liberare il piccolo Adnan, sequestrato dalla dottoressa.

Il bambino tornerà sano e salvo a casa con sua madre che in un primo momento sarà disperata all'idea di aver ucciso Umit.

Quando Zuleyha, Fekeli e Fikret si recheranno sul luogo dello scontro, però, non vedranno il corpo di Umit e saranno sollevati all'idea che la donna sia scappata. Per Zuleyha tornerà un po' di sereno in questo periodo difficile, perché togliersi il peso di un omicidio per lei sarà molto importante. Alla donna resterà da capire come abbia fatto Umit a rapire suo figlio e per questo metterà Adnan di fronte a tutti i collaboratori della tenuta, chiedendogli chi lo abbia portato alla dottoressa. Adnan indicherà Uzum e subito dopo dirà che è stato suo padre. Tutti penseranno a Gaffur che giurerà di non aver mai fatto una cosa del genere.

Il piano di Hakan Gumusoglu e il corpo di Umit

La perplessità nei confronti di Gaffur creerà una confusione di cui approfitterà Cumali per fuggire. Proprio subito dopo la sua fuga, Adnan dirà finalmente che è stato Cumali a prenderlo con sé per raggiungere Umit. Tutti correranno alla ricerca dell'uomo e i sospetti che non sia il vero padre di Uzum saranno sempre più forti.

Nel frattempo, Hakan Gumusoglu si sbarazzerà del corpo di Umit che aveva preso subito dopo lo scontro con Zuleyha. L'uomo sistemerà la dottoressa nella sua auto e la spingerà giù da un burrone, inscenando un incidente. Hakan terrà per sé la pistola con cui Zuleyha ha ucciso Umit, perché potrebbe essere utile per ricattare la famiglia se Demir dovesse tornare.

La vera identità e i tanti errori che incastrano Cumali

Cumali è arrivato a villa Yaman presentandosi come il padre biologico di Uzum, ma in realtà è un impostore. Sarà sempre più chiaro il disinteresse dell'uomo nei confronti della bambina, soprattutto quando starà male.

Quando Uzum sarà in coma dopo il ferimento alla villa lui consumerà un ricco banchetto e anche il rapimento di Adnan sarà un'ulteriore indizio contro. La verità arriverà quando, dopo una ricerca, si scoprirà che il vero Cumali è morto in carcere. L'impostore si chiama Durmus ed era il suo compagno di cella.