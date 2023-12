L'anno che sta per concludersi ha visto separarsi molte coppie che sono nate negli studi di Uomini e donne nelle ultime edizioni. Sul fronte over si sono detti addio sia Alessandro e Ida (ora lui è di nuovo cavaliere e lei tronista) che Isabella e Fabio. Tra i giovani, invece, ha fatto discutere l'addio tra Federico e Carola, ma anche quello tra Luca e Soraia.

I senior che si sono lasciati

Da gennaio a dicembre 2023 sono diversi i protagonisti di U&D che hanno messo la parola fine alla storia d'amore che avevano iniziato davanti alle telecamere di Canale 5.

L'addio più discusso tra i personaggi del trono over è sicuramente quello tra Ida e Alessandro. I due sono stati fidanzati per undici mesi, alternando momenti di quotidianità a viaggi in giro per il mondo.

Lo scorso novembre, però, Platano ha spiazzato tutti ripresentandosi in studio per intraprendere una nuova avventura: dopo aver ufficializzato la rottura con Vicinanza, ha accettato di diventare la prima tronista over 40 del programma.

Qualche settimana dopo anche l'imprenditore ha ripreso posto nel parterre e, dopo una breve parentesi con Roberta, da un po' sta uscendo con Cristina e con lei è stato avvistato a Napoli durante le vacanze di Natale.

In estate, però, si è parlato tanto anche della separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani: i due si sono conosciuti agli Elios e dopo circa un anno di relazione sono convolati a nozze.

A luglio scorso la dama, tramite i social, ha confermato la fine del suo matrimonio.

Pochi lieto fine tra i ragazzi

Il 2023 è stato un anno sfortunato anche per le coppie che si sono formate nel Trono Classico.

La rottura più discussa tra i fan di U&D è quella tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due si sono scelti in tv dopo circa sei mesi di conoscenza, ma poco tempo dopo hanno annunciato l'addio per incompatibilità.

Il tronista e l'ex fidanzata sono anche stati ospiti di una puntata di quest'edizione del dating show per un confronto, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo di pace.

Negli ultimi 12 mesi si sono lasciati anche: Luca Daffrè e Alessandra Somensi (insieme per meno di due settimane dopo la scelta), Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini (uniti per circa un mese), Luca Salatino e Soraia Cerruti (protagonisti di qualche stagione fa e al centro delle dinamiche dell'ultimo GF Vip), Roberta Giusti e Samuele Carniani, Veronica Rimondi e Matteo Farnea (fidanzati per un paio d'anni).

Lavinia e Alessio ancora innamorati

Tra i protagonisti dell'ultima edizione di U&D che stanno ancora insieme dopo la scelta spiccano Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

La coppia si è formata circa un anno fa e a oggi è tra le poche a resistere alla quotidianità e ai gossip che nei mesi scorsi li volevano in crisi.

Attualmente a cercare l'amore sulla poltrona rossa sono in tre: Brando, Cristian e Ida. I ragazzi dovrebbero essere vicini alla scelta visto che il loro percorso è iniziato a metà settembre e sono rimasti con due corteggiatrici e testa. Per quanto riguarda Ida, invece, la sua decisione finale potrebbe slittare alla fine della stagione.