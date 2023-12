In Terra Amara alcuni sospetti che Fikret prova nei confronti di Mehmet lo faranno avvicinare a Betül. Un banale scambio di opinioni in merito ad alcuni affari, però, sembrerà trasformarsi per Fikret nell'occasione giusta per dare una svolta alla sua vita sentimentale. Basterà una nottata trascorsa insieme alla ragazza per fargli capire che forse è pronto a rifarsi una vita dopo la morte di Müjgan.

Züleyha non vuole che Fikret si immischi nei suoi affari

Proprio nelle puntate in onda in questi giorni Fikret sta facendo i conti con la morte di Müjgan, arrivata proprio nel momento in cui aveva deciso di chiudere con la vendetta contro Demir per dedicarsi anima e corpo all'amore della sua vita.

La dipartita della ragazza, però, verrà presto spazzata via da altri pensieri, come il rapimento di Demir e l'arrivo a Çukurova di Mehmet.

Quest'ultimo diventerà il socio in affari di Züleyha, cosa che farà drizzare le orecchie a Fikret, che non vedrà di buon occhio questa scelta e lo confiderà a Züleyha. Lei, senza troppi giri di parole, gli dirà che la deve lasciare in pace: non deve fare di tutto per proteggerla solo perché è la moglie del fratello.

Fikret si lascia travolgere da Betül

Fikret esternerà i suoi dubbi a un'altra persona che lavora all'interno della holding Yaman: Betül. Le darà appuntamento al Circolo per un tè, ma alla fine non parleranno solo di affari. I due si renderanno conto della chimica che c'è tra loro e alla fine si ritroveranno a trascorrere la serata insieme come due buoni amici.

Parleranno della vita trascorsa in Europa, lei a Parigi e lui in Germania e si concederanno un gelato insieme. Fikret maldestramente si sporcherà la camicia e lei proverà a pulirgliela: sarà proprio in quel momento che tra i due scatterà un bacio che li condurrà subito a trascorrere la notte insieme. Fikret sembrerà pronto a rifarsi una vita, anche se il pensiero di proteggere Züleyha ronzerà sempre più spesso nella sua mente, che stia iniziando a provare per lei qualcosa che vada oltre l'amicizia?

İlayda Çevik, da Love is in the air a Terra amara

A breve il personaggio di Betül, interpretato da İlayda Çevik, farà il suo debutto anche nelle puntate in onda su Canale 5. Il suo volto risulterà familiare a coloro che sono soliti seguire le serie turche sulla rete ammiraglia Mediaset, perché İlayda Çevik ha fatto parte del cast di Love is in the air, la "dizi" sulla storia d'amore tra Eda e Serkan che ha occupato il palinsesto di Canale 5 tra il 2021 e il 2022.

Interpretava Balca Koçak, la responsabile delle pubbliche relazioni dell'Art Life assunta da Serkan per rimpiazzare Selin. All'inizio sembrava un personaggio innocuo, ma con il passare del tempo si è rivelata malefica al punto di essere disposta a fare di tutto pur di separare Eda e Serkan.