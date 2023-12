In Terra amara Sermin vuole essere sempre al centro dell'attenzione e lo farà anche quando organizzerà, come faceva Hünkar, la festa per la circoncisione dei bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti di Çukurova. Saniye non sopporterà che la donna voglia essere la nuova "signora di Çukurova", così per impedirle di organizzare qualcosa la metterà sotto con la macchina.

Il nuovo piano di Sermin

Da quando Demir scomparirà dopo l'assalto alla villa e Züleyha, per ovvi motivi, avrà il doppio delle cose da fare, Sermin si farà carico di alcune cose che era solita fare la signora Hünkar, come per esempio organizzare la cerimonia della circoncisione per i bambini delle famiglie meno abbienti.

La donna si rivolgerà a uno dei tanti operai e gli chiederà di procurarle tutto ciò che le serve.

L'operaio ovviamente, prima di compiere tale passo, vorrebbe chiedere il permesso a Züleyha, ma a Sermin non interesserà, anzi la scavalcherà senza farsi nessuno scrupolo.

L'antipatia che Saniye prova per Sermin

Poco dopo Sermin verrà raggiunta dall'amica Füsun, a cui racconterà tutto quello che sta combinando. La conversazione in lontananza verrà udita anche da Saniye e Lütfiye, e le due donne avranno modo di sentire l'elogio che Sermin farà a se stessa. In fondo, da quando Demir se n'è andato, lei è l'ultima Yaman a essere rimasta "in carica".

Discorso che non piacerà per niente a Saniye, soprattutto quando sentirà Füsun suggerire all'amica di usare tutti i soldi di Demir per fare quello che vuole.

Saniye investe Sermin

Sermin e Füsun si troveranno proprio davanti all'ingresso di Villa Yaman e a Saniye verrà in mente una malsana idea. Prenderà il pick-up che solitamente usano gli operai nella villa e lentamente tornerà in retromarcia lungo il vialetto fino a colpire in pieno Sermin, mettendola sotto.

In villa si scatenerà il panico, Sermin urlerà come una pazza come se fosse in fin di vita.

Tutti le presteranno soccorso e arriverà anche Züleyha. Sermin punterà il dito contro Saniye, accusandola di averla volontariamente messa sotto con la macchina. Saniye fingerà di essere pentita e di aver schiacciato per sbaglio l'acceleratore, anche se dentro di lei gongolerà per ciò che ha combinato.

Sibel Taşçıoğlu: 'I colleghi del cast brave persone con cui relazionarsi'

Il personaggio di Sermin, interpretato da Sibel Taşçıoğlu, è sicuramente uno dei più caratteristici di Terra Amara. È uno dei pochi a essere stato presente dalla prima all'ultima puntata della soap e in un'intervista rilasciata alla stampa turca l'attrice che la interpreta ha ammesso che il successo della produzione è dato anche dalla perfetta simbiosi che per quattro anni è stata presente nel set.

"Le amicizie sul set erano buone e abbiamo avuto delle stagioni senza problemi. Diventa difficile combattere l'ego quando la maggior parte dei membri del cast sono persone di successo, ma alla fine i colleghi si sono rivelati delle brave persone con cui relazionarsi", ha dichiarato Sibel Taşçıoğlu.