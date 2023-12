La settimana prima di Natale a Un posto al sole verrà dato molto spazio ai sentimenti e alla famiglia. Le anticipazioni rivelano che Roberto e Marina avranno modo di fare la conoscenza dei parenti di Ida e, a quanto pare, questo metterà un freno ai loro piani scellerati.

Nel frattempo Alberto, rimasto solo e disperato, potrà contare sul sostegno di Niko. Per finire, Mariella e Guido cercheranno di confortare Speranza, dopo la fine della sua storia con Samuel.

Roberto e Marina in forte difficoltà con Ida

Le nuove anticipazioni rivelano un'interessante retroscena in merito ad Ida (Marta Anna Borucinska).

Nelle prossime puntate, infatti, gli spettatori potranno fare la conoscenza della sua famiglia. Al momento non sono stati forniti molti dettagli. Non è chiaro infatti quali parenti verranno mostrati, c'è però un risvolto che merita la massima attenzione.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) conosceranno la famiglia di Ida e questo rallenterà i loro piani. Resta da capire se i due si recheranno in Polonia o se sarà la ragazza a decidere di fare arrivare i suoi familiari a Napoli. Difficile, ma non impossibile, che le trame parlino di una conoscenza, avvenuta a distanza, via telefono o videochiamata. In ogni caso questa novità metterà a rischio il piano dei due. La coppia in previsione del Natale diventerà più buona e verrà presa dai rimorsi?

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Un posto al sole, trame dal 18 al 22 dicembre: Niko aiuta Alberto

In questi giorni sta facendo molto discutere un'immagine che mostra Alberto (Maurizio Aiello) in uno stato pietoso. L'uomo, triste ed emaciato, resta stravaccato sul suo divano tra bottiglie vuote e disordine.

Alle sue spalle però si nota Niko (Luca Turco), arrivato a casa sua per controllare le sue condizioni.

Le nuove anticipazioni confermano l'ipotesi di una caduta nel baratro della depressione per l'avvocato Palladini. Quest'ultimo, solitamente arrogante e sprezzante, apparirà in modo molto diverso e gli spettatori potranno osservare tutta la sua fragilità emotiva.

Alberto sarà disperato per la lontananza del figlio ma potrà però contare su Niko che gli offrirà aiuto e sostegno emotivo.

La fine della storia d'amore tra Samuel e Speranza

Non ci sono buone notizie per i sostenitori della coppia formata da Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Maria Sole Di Maio). Le anticipazioni confermano infatti la fine della loro storia d'amore. A quanto pare la giovane Altieri per evitare di soffrire non accetterà la realtà dei fatti, mentre Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) faranno il possibile per starle vicino.