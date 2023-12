Le anticipazioni della terza stagione di Terra Amara rivelano che Demir spiazzerà Zuleyha con una triste verità. "Sevda è morta", dirà Yaman a sua moglie, che fino a quel momento pensava che la ex cantante fosse partita con sua figlia Umit. Quest'ultima, intanto, ritornerà a Cukurova e ricatterà Demir con lo scopo di andare a vivere alla villa.

La morte di Sevda e l'accordo tra Demir e Umit

Demir consegnerà una grossa somma di denaro a Umit per farle lasciare Cukurova con sua madre. Sevda e sua figlia si presenteranno all'appuntamento con Yaman e prenderanno i soldi per andare via, ma le cose prenderanno una piega decisamente inaspettata.

Umit punterà la sua arma contro Demir, pronta a sparare.

Sevda farà da scudo a Yaman e perderà la vita al suo posto. Nonostante la disperazione, Demir resterà lucido e si offrirà di nascondere il corpo della donna, pur di liberarsi una volta per tutte di Umit. La dottoressa accetterà l'accordo e Demir provvederà a seppellire la salma di Sevda, senza dire nulla a Zuleyha. I guai per la famiglia Yaman, tuttavia, non finiranno qui. Dopo questa brutta vicenda, infatti. Umit tornerà a Cukurova e si presenterà alla villa con un nuovo ricatto per Demir.

Il ricatto di Umit e la disperazione di Demir

Umit imporrà a Demir il suo trasferimento a villa Yaman, pronta a denunciarlo ingiustamente per aver ucciso Sevda.

Demir si sentirà con le spalle al muro e proprio in quel momento arriverà Zuleyha che gli chiederà spiegazioni. Quando Demir dirà a sua moglie che Umit resterà a vivere con loro, la donna andrà su tutte le furie e si preparerà a lasciare la villa.

A quel punto, Yaman le dirà tutta la verità pur di non perderla. "Sevda è morta", spiegherà Demir dopo aver raccontato di essere stato ricattato da Umit.

Zuleyha sarà sconvolta dalle parole di suo marito che, pur non essendo colpevole, rischia di andare in prigione.

La drastica decisione di Zuleyha che lascerà villa Yaman e cederà il suo posto alla rivale

Nonostante le ragioni di Demir, Zuleyha non potrà accettare il terribile ricatto di Umit e pur di non vivere sotto lo stesso tetto dell'amante di suo marito, deciderà di andare via dalla villa.

Prima, però, Zuleyha si toglierà qualche sassolino dalla scarpa e affronterà la sua rivale: "Non ho mai conosciuto una persona più disgustosa di te".

Umit sarà soddisfatta per aver raggiunto il proprio obiettivo, ma Demir sarà disperato vedendo sua moglie andare via. Yaman sarà molto duro con Umit e arriverà a minacciare di toglierle la vita, ma lei non si lascerà intimorire. La dottoressa, infatti, continuerà a tenere Demir in pugno affermando di avere già scritto una lettera di accuse che lo riguarda.