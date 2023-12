Secondo gli spoiler degli episodi di Terra Amara in onda da lunedì 4 fino a domenica 10 dicembre, Mujgan perderà la vita a causa di un incidente aereo e Fikret non potrà che essere distrutto. Inoltre Umit rivelerà a Demir di aspettare un bambino e lui la esorterà in ogni modo ad abortire, arrivando pure a sequestrarla. Intanto Betul e Sevda si attiveranno per screditare Yaman.

Zuleyha chiede alle persone di sua fiducia di non rivelare che si trova a Cipro

Zuleyha dopo aver saputo da Mujgan che il marito l'ha tradita con Umit, scapperà a Cipro con i figli.

La donna chiederà ai suoi conoscenti di non rivelare a nessuno dove si trovi. Demir si rivolgerà a Gulten, ma capirà che non vuole aiutarlo e la manderà via dalla villa. Yaman troverà opposizione pure in Sadi e avrà la certezza che nessuno vuole dirgli dove è la moglie.

Nel frattempo la dottoressa Hekimoglu perderà la vita in un incidente aereo in direzione Istanbul. Questo evento sconvolgerà tutti, in particolare Fikret che sarà consapevole di aver dedicato molto tempo alla vendetta contro gli Yaman, piuttosto che vivere il suo amore con lei.

Gaffur può tornare nella casa di Saniye

Sermin rinverrà un documento che attesta come Sevda altri non sia che Fatma Odzen, la madre biologica di Umit. Intanto grazie a Uzum, Gaffur potrà nuovamente entrare nell'abitazione di Saniye.

Zuleyha pur volendo rimanere distante da Demir, deciderà di tornare subito a Cukurova. Infatti a Sevda sarà recapitata una missiva anonima, nella quale è indicata che qualcuno ha visto le due donne uccidere uno dei delinquenti che hanno fatto irruzione nella villa. Questa persona chiederà dei soldi per mantenere il segreto. La giovane Altun pertanto avvierà delle indagini insieme a Sevda.

Nel frattempo Fikret dopo la morte di Mujgan vorrà prendersi cura del piccolo Kerem Ali ed inviterà Fekeli ad adottare il bambino. In tutto questo Umit proseguirà a tormentare Demir. Quest'ultimo mediterà di uccidere la sua ex amante e poi di togliersi la vita. Zuleyha verrà a conoscenza della notizia e gli farà cambiare idea.

Altun e Sevda denunciate

La gendarmeria riceverà una denuncia che accuserà di omicidio Altun e Sevda. Ma durante una perquisizione il corpo dell'uomo morto non sarà rinvenuto e quindi le due donne non saranno arrestate.

Intanto Sermin sarà contenta di rivedere Betul, la quale vivrà vicino la tenuta di Demir. Inoltre Fikret vorrebbe tornare ad avere un legame con il suo fratellastro, mentre Sevda apprenderà che Umit aspetta un bambino e vorrà andare via dalla città con lei. Demir invece scoprirà che la moglie ha venduto le sue quote a Fikret e si confronterà con lui.

Nel frattempo la dottoressa Kahraman rivelerà al suo ex di essere incinta e lui le intimerà di interrompere la gravidanza. L'uomo però non sa che è tutta una finzione.

Ben presto quindi Demir terrà prigioniera la sua ex amante per costringerla ad abortire. Lei però scapperà via e troverà rifugio presso Fikret, il quale le chiederà di lasciare la città.

In tutto questo Betul parlerà con il primario per trovare qualcosa per screditare l'imprenditore. Sermin nello stesso momento troverà le foto che lo ritraggono insieme ad Umit.