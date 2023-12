Molti fan di Un posto al sole hanno apprezzato Clara per avere fatto una coraggiosa "scelta d'amore". Nella puntata andata in onda venerdì 1° dicembre la donna, rispettando i topos narrativi più classici, ha scelto di seguire il suo uomo in fuga dalla legge. La giovane Curcio, però, ha fatto ben oltre decidendo di portare con sé suo figlio Federico.

Tralasciando il lato romantico della questione, salta subito all'occhio l'errore madornale compiuto da Clara che, con questa fuga d'amore, sta mettendo a rischio il suo futuro come madre. A seguire, un'analisi di questa vicenda che terrà conto anche delle prossime anticipazioni.

Eduardo è in fuga dalla giustizia

Una delle critiche, più ricorrenti tra i commenti dei fan, riguarda il fatto che Eduardo riesca a girare tranquillamente per la città e a spostarsi nonostante sia un latitante. La risposta a questa discrepanza è stata però fornita da Eugenio, che ha svelato che non esiste ancora un mandato nei confronti del giovane boss che, al momento, è stato deliberatamente lasciato libero per spiarne le mosse.

La situazione, però, presto cambierà: per quanto l'uomo sia stato descritto come una sorta di delinquente "gentiluomo", resta il fatto che sia il capo di un clan camorristico. Nelle ultime sequenze, Tony ha chiesto di parlare con i magistrati; quindi, presumibilmente, additerà Eduardo come suo capo e da qui la situazione precipiterà.

Eduardo, da semplice obiettivo da tenere d'occhio, diventerà un vero e proprio latitante e la sua fuga diventerà molto più complessa.

Un tragico epilogo per Clara ed Eduardo

Eduardo ha svelato di voler lasciare Napoli, ma risulta ovvio che non possa bastare. Le anticipazioni non hanno svelato quale sia la sua meta, ma qualunque sia il suo piano è destinato a fallire miseramente.

Quando verrà emesso un mandato di cattura, l'uomo sarà a rischio ovunque in Italia e in gran parte d'Europa e del mondo, visti gli accordi delle varie legislazioni.

Per sfuggire alla legge, il giovane boss dovrebbe cambiare identità e disporre di risorse quasi infinite. Per quanto esistano casi certificati in passato, di fughe rocambolesche, difficilmente le trame prenderanno quella piega.

La fuga di Eduardo sembra più un ultimo tentativo disperato, che non qualcosa di ben congegnato, ed inoltre avere una donna e un bambino al seguito renderà tutto più difficile.

Sabbiese, ad un certo punto, si troverà costretto ad arrendersi. Probabilmente, prima di farlo, potrebbe chiedere a Clara di andare via da lui. Considerata la situazione, a questo punto, l'epilogo più probabile vede Eduardo arrestato o, peggio, ucciso nel tentativo di fuga, e Clara "costretta" a ritornare a casa assieme a Federico.

Un posto al sole, anticipazioni dicembre: Alberto è una furia

Ma cosa dicono le anticipazioni? Purtroppo al momento ci sono pochissime informazioni ufficiali anche se risultano decisamente interessanti.

In primis viene svelato che Clara si pentirà della sua scelta, mentre non viene fatto alcun accenno ad Eduardo.

Quanto alle indagini se ne occuperà il pool di Nicotera, a conferma che l'affare diventerà piuttosto serio. Parallelamente a questa vicenda verrà mostrata la rabbia e la preoccupazione di Alberto. A quanto pare quest'ultimo si scontrerà persino con il magistrato e sarà intenzionato a farla pagare alla sua ex per il suo "colpo di testa".