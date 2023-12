Nelle prossime puntate di Beautiful Eric Forrester organizzerà una festa di addio, temendo che la sua morte sia vicina dopo le ultime visite mediche effettuate. Le anticipazioni annunciano che Forrester rinuncerà alle cure e vorrà dedicare i suoi ultimi giorni in compagnia delle persone a lui più care, per salutare tutti nel modo migliore. Alla villa intanto sarà tolto il quadro del capofamiglia, non è ancora chiaro se verrà sostituito con quello di Ridge in un passaggio del testimone.

La malattia non lascia speranze a Eric

Eric Forrester scoprirà di essere gravemente malato e le speranze di una ripresa saranno ormai ridotte a zero.

I medici saranno molto chiari con Eric: non gli rimane molto da vivere. Solo un miracolo potrebbe salvare Forrester, ma lui non si lascerà andare alla tristezza e avrà intenzione di sfruttare al meglio i giorni che gli restano da vivere.

Eric penserà di dedicare il suo tempo alle persone più importanti della sua vita, ma rinuncerà alle cure. Forrester non intende trascorrere neanche un giorno in ospedale pur di guadagnare qualche ora in più per stare con la sua famiglia nella sua amata casa e nella sua azienda. Donna e Katie pregheranno l'uomo di ricoverarsi come hanno consigliato i medici, ma lui sarà irremovibile.

Donna e Katie proveranno inutilmente a convincere Forrester a curarsi

Eric sconvolgerà Donna con una proposta: aiutarlo a preparare il proprio addio, in particolare penserà di radunare tutta la famiglia e gli amici per una grande festa in suo onore.

Il desiderio dell'uomo sarà quello di dire addio ai suoi cari in modo gioioso, senza lacrime e disperazione, creando un momento di felicità che tutti possano ricordare quando non ci sarà più.

La scelta di Eric sarà dovuta al fatto che molti non sanno ancora della sua malattia e quindi sarebbero sinceramente felici di partecipare alla sua festa.

Forrester, tuttavia, ignora che le cose non stanno proprio così, visto che in molti sono già al corrente della sua grave situazione di salute. Qualcuno potrebbe quindi anche lasciarsi prendere dalla tristezza e pregarlo di curarsi, trasformando in un momento cupo l'evento pensato da Eric.

Possibile passaggio di testimone a Ridge Forrester

Le trame non spiegano nei dettagli come si svolgerà la festa, ma quello che è certo è che si farà proprio come nei desideri di Eric. Probabilmente arriveranno i suoi figli Bridget e Kristen e non si esclude che Forrester colga l'occasione per passare il testimone a suo figlio Ridge. Eric potrebbe cambiare il quadro sopra il camino, sostituendolo con il ritratto del suo primogenito. Pochi giorni fa, infatti, il produttore della soap opera Casey Kasprzyk ha annunciato che sarà tolto il quadro di Eric dal salotto di villa Forrester, la quale sarà addobbata con dei fiori bianchi.