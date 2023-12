Il destino di Demir non sarà chiaro nelle prossime puntate di Terra Amara, almeno fino a quando verrà ritrovato privo di vita. Sarà lì che grazie a un flashback di Abdülkadir si scopriranno come sono andate le cose: Demir è morto durante il rapimento dopo l'assalto a Villa Yaman, ha provato a difendersi rubando una pistola, ma è stato freddato.

La morte di Demir

L'assalto a Villa Yaman è stato progettato da Abdülkadir con uno scopo ben preciso: rapire Demir e usarlo per la sua vendetta. Le cose, però, sono andate diversamente e si scoprirà solamente grazie a un flashback di Abdülkadir.

Demir è stato ucciso da uno degli uomini di Abdülkadir in un momento in cui ha provato a difendersi. È stato trascinato via dalla villa e quando i rapitori sembravano poco attenti, Demir ha provato a rubare a uno di loro la pistola, ma la cosa non è andata a buon fine. Il rapitore, in una sorta di attacco di panico, ha sparato Demir facendolo fuori per sempre.

Il corpo di Demir nascosto in un frigo

Con il timore di andare incontro a un Abdülkadir furente, i due gli hanno portato il corpo di Demir. Inizialmente sembrava arrabbiato per ciò che hanno fatto, ma alla fine si è detto soddisfatto di vedere Demir Yaman morto.

Hanno pensato al modo migliore per sbarazzarsi del corpo. Hanno ipotizzato di seppellirlo, ma il rischio che venisse trovato da qualcuno era troppo grande, così Abdülkadir ha pensato bene di conservarlo in un frigorifero, magari gli sarebbe potuto tornare utile.

Hakan scopre della morte di Demir dal procuratore

Abdülkadir non informerà della morte di Demir nemmeno Hakan, quest'ultimo scoprirà la cosa solamente quando Züleyha verrà informata della morte del marito dal procuratore. Avrà subito un confronto con il suo socio, che ovviamente si toglierà di dosso qualsiasi responsabilità.

Affermerà di non sapere nulla e punterà il dito contro il complice che ha fatto fuori Demir.

Temerà, però, che il suo uomo possa tradirlo, per questo gli sparerà un colpo alle spalle proprio davanti a Hakan e seppellirà il corpo in un campo abbandonato.

Perché Abdülkadir e Hakan arrivano a Çukurova

Abdülkadir accompagnerà Hakan in questa sua vendetta contro Demir, ma a quanto pare anche lui ha qualcosa in sospeso contro la famiglia Yaman, perché in passato Adnan Yaman ne ha combinata un'altra delle sue: ha fatto fuori la famiglia di Abdülkadir.

Per quanto riguarda i Gümüşoğlu, invece, hanno aspettato tutti questi anni per vendicarsi di Demir, per aver portato la sorella Hülya a vivere in una sedia rotelle, solo perché hanno scoperto di recente la verità che si celava dietro questo triste destino.

Erkan (il fratello di Hakan e Hülya), appena saputo, si è subito recato a Çukurova, ma è stato ucciso accidentalmente da Fekeli, per questo Hakan ha deciso di trasferirsi a Çukurova. Non solo ha comprato le azioni della Yaman Holding per mandare in rovina Demir, ma vuole anche vendicare la morte del fratello e le sofferenze della sorella. Il suo obiettivo sarà Züleyha, solo lui la può condurre dal suo nemico, ma Hakan non prenderà in considerazione il fatto che l'amore potrebbe rovinargli tutti i piani.