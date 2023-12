Improvvisamente Marta avrà un'idea: le anticipazioni del 20 dicembre de Il Paradiso delle Signore 8 la vedranno al centro della scena e sarà chiamata a prendere una decisone molto importante. Al momento non si sa molto, anche se gli spoiler regalano due indizi: Marta farà questa scelta per aiutare il cugino Tancredi e per mettere in atto ciò che ha pensato, si recherà a sorpresa da Vittorio.

Inoltre Maria farà un gesto carino nei confronti di Matteo, ma senza palesarsi. Tutto ciò è strano, visto che le nozze con Vito si avvicinano.

Il Paradiso delle signore: Marta si presenta a sorpresa da Vittorio

Tancredi sta soffrendo molto per la perdita di Matilde. Marta comprende il suo dolore e così decide di aiutarlo. Il suo intento è finalizzato a far voltare pagina al cugino e andare oltre.

Improvvisamente, Marta ha una delle sue idee e decide di seguirla, qualsiasi cosa accada. Prende così una decisione importante e quindi si reca da Conti a sorpresa.

Maria fa un gesto carino per Matteo ma nasconde tutto

Le nozze con Vito si avvicinano, ma Maria e Matteo continuano a essere l'una nei pensieri dell'altro. Questa volta è la giovane Puglisi a fare un gesti carino nei confronti di Portelli, ma scegliendo di rimanere nell'anonimato.

Intanto, dopo la scenata di Umberto nei confronti di Adelaide Flora teme il peggio.

La paura di Flora è che Adelaide sia tornata nei pensieri di Guarnieri e ne parla con lui, che prova a tranquillizzarla.

Clara è decisa a rintracciare l’autrice della lettera e parlare con lei riguardo Gianlorenzo Botteri. Pare che al questione sia molto importante.

Infine, Marcello, deciso a non perdere Adelaide, le farà una bellissima sorpresa.

Analisi sul futuro di Maria: condannata a una vita infelice?

È chiaro che Maria non sia convinta del tutto di sposare Vito. Lui è il suo "porto sicuro" e la sua casa, come gli ha detto pochi giorni dopo essere rientrato a Milano. Manca però quella passione e quel trasporto che è evidente avere con Matteo, nonostante tenti in tutti i modi di non ammetterlo.

La giovane Puglisi ha ricevuto un'educazione severa e all'antica, quindi far saltare le nozze sarebbe una delusione per la sua famiglia, che non la perdonerebbe mai. Se sposasse Vito avrebbe ciò che desidera: una vita tranquilla e sicura, ma a che prezzo? Quello di non avere accanto un uomo che la faccia sognare come Matteo.

I fan sperano che Maria, almeno per una volta, segua l'istinto e scelga di essere davvero felice, anche se consapevole delle conseguenze alle quali andrebbe incontro e al fatto di spezzare inevitabilmente il cuore a Vito Lamantia.