Secondo le anticipazioni della 4^ stagione di Terra amara ben presto Fekeli perderà la vita dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan, l'acerrimo nemico di Demir. L'anziano infatti si dirigerà da Abdulkadir che lo ingannerà, fingendo di essere a sua volta una vittima di Hakan, ma in seguito con l'aiuto dei suoi complici riuscirà a iniettargli un veleno che gli provocherà un infarto mortale.

Fekeli scopre che Mehemt è in realtà Hakan

Ben presto Fekeli morirà per volere di Abdulkadir, il quale agirà senza chiedere il permesso di Hakan. Questa vicenda prenderà il via con l'arrivo in città di Mehmet Kara.

L'uomo si presenterà alla Holding Yaman rivelano a Zuleyha di essere l'investitore che ha acquistato il 25% delle azioni dell'azienda. Altun non saprà è che dietro il gentile straniero si cela in realtà Hakan, uno storico nemico del marito Demir, di cui si nel frattempo si sono perse le tracce dopo l'assalto alla villa.

Inizialmente Hakan sarà ancora rabbioso per la morte di Ercan e darà il suo permesso all'alleato Abdulkadir per eliminare Fekeli, colpevole di aver investito il fratello. Ma dopo una cena in cui avrà modo di comprendere che Alì Rahmet non ha ucciso volontariamente Ercan e anzi ne è profondamente pentito, Hakan cambierà idea e deciderà di sabotare all'ultimo minuto il piano di Adbaulkadir, tamponando l'auto manomessa di Fekeli.

Abdulkadir inganna Fekeli

Qualche giorno dopo, sotto l'identità di Mehmet, Hakan si recherà da Fekeli per poter sistemare la sua auto ma dopo essersi congedato Alì Rahmet incontrerà un suo conoscente di Isparta, luogo da cui anche Mehmet proviene. Il conoscente di Fekeli rivelerà però che Mehmet da tanti anni si è trasferito così Fekeli deciderà di indagare sull'uomo.

Le ricerche di Fekeli lo condurranno a scoprire che, Mehmet è in realtà Hakan. Infuriato, Alì Rahmet si recherà da Adbulkadir per chiedere spiegazioni. Quest' ultimo però affermerà di essere a sua volta vittima di Hakan, tanto che Fekeli gli crederà.

Una volta sulla strada, Ali Rahmet incontrerà un uomo che chiederà un passaggio in ospedale per la madre malata, in realtà si tratta di un complice di Abdulkadir che inietterà un siero mortale a Fekeli e gli causerà un malore immediato che si rivelerà fatale.

Il prosieguo del rapporto fra Adbulkadir e Hakan: la fine di un'alleanza

A trovare il corpo di Fekeli saranno Gaffur e Rasit e ben presto la scoperta farà il giro del paese lasciando tutti attoniti. Naturalmente la morte di Fekeli cambierà le carte in tavola. Hakan scoprirà che Abdulkadir ha agito senza il suo permesso e naturalmente la sua azione non resterà impunita.

Ben presto Hakan e Zuleyha inoltre capiranno di essere innamorati l'uno dell'altro e l'alleanza tra Adbulkadir e Hakan si trasformerà in inimicizia, nella quale ad avere la peggio fra i due sarà Hakan, che verrà poi ucciso.