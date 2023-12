Hakan si introdurrà nella stanza da letto di Zuleyha nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Indosserà un passamontagna per rendersi irriconoscibile e farà visita a Zuleyha nel cuore della notte per dirle che non le farà mai del male, la sua vendetta riguarda solo Demir. Tutto questo succederà perché non potrà dire alla sua fidanzata di essere Hakan e non Mehmet, è quello di entrare in casa come una sorta di rapinatore sarà l'unico modo che gli verrà in mente per rassicurarla. Zuleyha, però, si spaventerà a morte.

Le paure di Zuleyha e l'idea di Mehmet per rassicurarla

La vendetta di Hakan Gumusoglu avrà vita breve. L'uomo si presenterà a Zuleyha con il falso nome di Mehmet per ingannarla, ma inizierà a volerle davvero molto bene. Tra i due nascerà una forte amicizia che si trasformerà in amore e per Mehmet sarà sempre più difficile tenere segreta la sua vera identità. L'uomo si troverà diviso tra l'amore per Zuleyha e la sete di vendetta del suo socio Abdulkadir, e sarà deciso a proteggere la sua amata a ogni costo. La donna, essendo ignara di tutto, continuerà a temere che da un momento all'altro Hakan Gumusoglu torni a tormentare la sua famiglia e si sentirà sempre in pericolo. Mehmet, non potendo dirle chi è realmente, troverà un modo molto discutibile per rassicurare la sua fidanzata e rischierà anche di farsi scoprire.

Il terrore negli occhi di Zuleyha, sorpresa da un uomo incappucciato nel cuore della notte

Nel cuore della notte Hakan si introdurrà nella stanza da letto di Zuleyha e la sorprenderà tappandole la bocca. L'uomo avrà il viso coperto da un passamontagna e stringerà la signora Altun provocandole un grosso spavento. Zuleyha resterà immobile e terrorizzata ascolterà le parole che Hakan le sussurrerà.

Gumusoglu dirà alla donna che potrà stare tranquilla perché i suoi conti in sospeso erano soltanto con Demir, e non farà mai del male a lei e alla sua famiglia. Le chiederà di non avere paura, ma per Zuleyha sarà impossibile non provare timore per i modi che l'uomo userà. Si renderà conto di aver spaventato a morte la sua fidanzata, ma non poteva trovare una soluzione diversa.

Appena andrà via dalla stanza, Zuleyha correrà da Fikret per chiedere aiuto e solo per poco non scoprirà che Mehmet è in realtà Gumusoglu.

I tanti cambiamenti con l'arrivo di Hakan faranno negare a Zuleyha l'amore per Demir

Con l'arrivo di Ibrahim Celikkol nei panni di Hakan tutto cambierà fuori e dentro Zuleyha. Nella quarta stagione di Terra amara la donna si innamorerà di Mehmet (il falso nome di Hakan) e con lui costruirà un rapporto molto profondo che partirà con un'amicizia, ma presto si trasformerà in un grande amore. Zuleyha inizierà una nuova vita dopo la scomparsa di Demir e arriverà persino a mettere in dubbio il fatto di non averlo mai amato. Spesso la donna ammetterà che per Demir il suo era un sentimento di riconoscenza, visto tutto quello che suo marito aveva fatto per lei.

Oltre ad averla sempre amata le ha dato una vita agiata e l'ha resa la signora di Cukurova. Le è stato accanto nei momenti più difficili della sua vita, rischiando di morire pur di salvare Yilmaz e offrendole sempre comprensione. A molti fan non è piaciuta questa scelta della sceneggiatura, perché il personaggio di Zuleyha appare troppo volubile e il suo amore che appariva sincero nei confronti di Demir verrà negato e sminuito improvvisamente.