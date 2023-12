Nella quarta stagione di Terra Amara Züleyha si ritroverà a essere un'assassina. Per salvare Adnan dalle grinfie di Ümit la ucciderà e quando rientrerà a casa racconterà ciò che è successo a Fikret e Fekeli. Züleyha non vorrà finire in prigione e Fikret si dirà anche disposto a prendersi le colpe al posto suo pur di salvarla.

Züleyha porta a casa Adnan sano e salvo

Tutti saranno contenti quando vedranno Züleyha rientrare con il piccolo Adnan, finalmente è riuscito a portarlo a casa sano e salvo. La ragazza, però, sembrerà particolarmente agitata e senza troppi giri di parole chiederà a Fekeli e Fikret se la possono seguire dentro casa.

Anche Sermin vorrebbe sentire i loro discorsi, ma verrà prontamente bloccata da Betül che le farà notare che in questo caso è una ospite indesiderata.

I tre si riuniranno nel soggiorno di Villa Yaman. Züleyha farà sigillare le porte perché non vorrà che nessuno senta ciò che sta per dire. La ragazza, però, non potrà immaginare che dietro la porta si nasconderà Betül.

La confessione di Züleyha

I due le chiederanno chi è stato a rapire Adnan, ma la ragazza darà una risposta inaspettata: "Ho ucciso Ümit". Fekeli e Fikret non riusciranno a credere alle loro orecchie, chiederanno spiegazioni e lei gliele darà: "L'ho uccisa con un colpo di pistola - dirà Züleyha tra le lacrime - è stata lei a rapire mio figlio".

Racconterà che Ümit ha fatto tutto ciò solo per sapere dove fosse Demir e l'ha minacciata: se non le avesse detto dove fosse finito il marito non le avrebbe più fatto vedere il figlio, per questo ha tirato fuori la pistola per spaventarla, ma a causa di una colluttazione è partito un colpo che ha ferito Ümit nel petto.

I tre tornano sul luogo del delitto

"Sono un'assassina", continuerà a ripetere Züleyha mentre Fekeli proverà a rincuorarla. In più la ragazza svelerà che Ümit non era nemmeno incinta, perché quando è caduta a terra da sotto la camicia è uscito un cuscino.

"Non posso andare in prigione, ho dei figli e non c'è nemmeno Demir", dirà Züleyha, così Fikret si dirà disposto a finire in carcere al posto suo.

Per Fekeli, però, non sarà la soluzione migliore. I tre torneranno sul luogo del delitto e non troveranno il corpo e la macchina della ragazza, anche se per terra ci saranno tracce di sangue. Penseranno che la ragazza, magari ferita, sia scappata, ma la verità sarà un'altra.

Che cosa è realmente successo a Ümit

Solo nelle puntate successive si scoprirà che il corpo di Ümit è stato preso in custodia da Hakan, che inscenerà la morte della ragazza per non far credere a nessuno che è stata uccisa da Züleyha. Metterà il corpo nella sua macchina e la farà cadere da un dirupo inscenando un incidente stradale.

Hakan, però, conserverà la pistola di Züleyha: se qualcuno dovesse incolparlo di qualcosa avrebbe la prova per farsi scagionare.