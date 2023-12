Nelle puntate della soap opera turca Terra amara in onda su Canale 5 tra qualche mese Sermin Yaman commetterà un furto dopo essere caduta in rovina. In preda alla disperazione totale, la donna ruberà un gioiello di famiglia alla piccola Leyla, la figlia di Zuleyha. La durissima reazione della donna non si farà attendere, visto che manderà via dalla sua tenuta Sermin insieme alla figlia Betul.

Zuleyha ospita Sermin alla villa, lei ruba un gioiello alla sua bambina

Prossimamente Hakan e Zuleyha dopo aver intrapreso una relazione organizzeranno il loro matrimonio.

Betul sarà invidiosa al pensiero che Altun diventerà presto la donna più ricca di Cukurova e una delle più potenti della Turchia.

Peraltro Betul e la madre Sermin rimarranno senza soldi dopo essere state derubate da Colak, inoltre verranno cacciate di casa da Abdülkadir Keskin, così verranno ospitate da Zuleyha alla tenuta Yaman.

Ben presto però Sermin si impossesserà dell’amuleto della piccola Leyla, approfittando di una distrazione della cameriera.

Poco dopo però Sermin si sfogherà con la figlia Betul, dicendole tra le lacrime di sentirsi una ladra e di aver maledetto gli Yaman per tutto quello che le hanno fatto.

Altun caccia Betul e Sermin dalla villa, Fikret conosce Zeynep

A questo punto alla tenuta Yaman inizieranno le ricerche per ritrovare il gioiello di Leyla e inizialmente Fadik crederà che siano stati dei ladri.

In seguito però Zuleyha comprenderà come sono andate realmente le cose e ne rimarrà stupefatta. Inizialmente Sermin negherà il proprio coinvolgimento con il furto, ma Zuleyha non le crederà e quindi caccerà Betul e Sermin dalla villa dicendo: "Non voglio vedervi più qui".

Nel contempo ci sarà una svolta nella vita di Fikret, il quale farà la conoscenza di Zeynep, una giovane insegnante amica di Cetin.

Riepilogo sulle macchinazioni di Sermin: aveva accusato Gulten di furto

In passato Sermin aveva già attuato delle macchinazioni di vario tipo, ad esempio aveva venduto i gioielli che appartenevano al suo defunto padre, quando Veli (il fratellastro di Zuleyha) aveva bisogno di denaro per concludere un affare. Demir la accusò, ma lei gli fece credere di essere stata derubata da Gulten, la quale poi tentò anche il suicidio dopo essere stata accusata ingiustamente.

Più di recente Sermin aveva poi incoraggiato sua figlia Betul a rovinare la società Yaman Holding per vendicarsi della famiglia di Demir, con la quale aveva avuto diversi anni prima delle dispute per motivi ereditari.