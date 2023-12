Adelaide è pronta per lasciare Milano nella soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata del 12 gennaio dicono che Umberto farà di tutto per convincerla a restare. Marcello è disperato, dopo la sua decisione riguardo il loro rapporto.

Intanto Maria e Matteo cercano di avere un chiarimento dopo quanto successo in merito alla faccenda del braccialetto, alle spalle di Vito, ignaro di quello che sta realmente accadendo e che potrebbe costargli il matrimonio con la ragazza.

Dopo un incontro con Marta, intanto Matilde cambia inaspettatamente idea e decide di chiedere a Tancredi un ultimo incontro.

Il destino incerto di Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Marcello non sa più cosa fare con Adelaide, dopo la decisione che ha preso riguardo la loro relazione e che pare irrevocabile. La contessa ha deciso di ripartire per Ginevra, così da poter rivedere Odile. In fondo non ha molto da fare a Milano e ha ben altro per la testa. Pertanto la nobile chiede a Barbieri un incontro.

La serata in Caffetteria è stata un successone ed Elvira fa i suoi complimenti a Salvatore, che non poteva sperare di meglio. Forse, nonostante la presenza di Tullio, può avere delle speranze di riconquistarla.

Intanto Marta e Matilde parleranno a lungo di Vittorio e Tancredi. Le sentite parole di Guarnieri spronano Matilde a chiedere un ultimo incontro a Tancredi che potrebbe cambiare ogni cosa.

Maria e Matteo si incontrano

Vito inizia ad avere sospetti e la bugia di Maria non ha fatto altro che aumentarli. La giovane Puglisi è in ansia e le nozze con il fidanzato si avvicinano. Decide così di incontrare Portelli, ma le cose non vanno come previsto. Infatti Maria e Matteo cercano di chiarirsi, ma si ritroveranno ai ferri corti.

Alla villa intanto Adelaide è pronta a partire e Umberto cerca in tutti i modi di farle cambiare idea, facendo supporre che provi ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.

Una ricostruzione sul perché Umberto non vuole lasciare andare Adelaide

Il fatto che Umberto voglia a tutti i costi convincere Adelaide a non lasciare Milano fa intuire che provi ancora qualcosa per lei, nonostante abbia giurato più volte a Flora il contrario.

La stessa Flora è certa che Guarnieri non abbia mai dimenticato la contessa e si sta forse illudendo di restare al suo fianco.

Ora che Marcello non è più presente nella vita di Adelaide, sarebbe più semplice per Umberto riflettere sui suoi reali sentimenti, anche per rispetto nei confronti di Flora che, al contrario, non ha mai nutrito dubbi sull'amore che prova per lui.