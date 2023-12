Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e donne dove ha ritrovato Roberta Di Padua, con la quale un anno fa aveva avuto un breve flirt. I due si stanno dando una seconda occasione e proprio Vicinanza a tal riguardo ha, spiegato i motivi che lo hanno spinto a riprovarci con la dama di Cassino. "È una persona con cui non ci si annoia mai", ha confessato il 40enne di Salerno. Intanto Roberta ha festeggiato il compleanno del suo grande amore: il figlio Alex.

Alessandro elogia Roberta: 'Con lei non ti annoi mai'

A distanza di poche settimane dalla rottura con Ida Platano, Alessandro Vicinanza é tornato a sedersi nel parterre Over di Uomini e donne.

Il cavaliere in studio, ha rivisto sia la ex Ida che Roberta Di Padua con cui un anno fa, aveva avuto un brevissimo flirt. Ora lui e la dama di Cassino hanno ripreso la frequentazione e le cose potrebbero prendere una piega positiva. Intervistato da Uomini e donne Magazine, Alessandro ha confessato che Roberta è una persona coinvolgente, con tante qualità: "Con lei non ti annoi mai", ha confessato il cavaliere di Salerno. Sarebbero questi i motivi che lo hanno spinto a provarci con lei.

Alessandro svela i motivi del suo ritorno a Uomini e donne

Nel corso dell'intervista, Vicinanza ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tornare a Uomini e donne a distanza di poche settimane dalla rottura con Ida.

Il 40enne sulla rivista ha, spiegato che per lui Uomini e donne è una trasmissione che dà la possibilità di conoscere persone e di mettersi in gioco veramente. Lui si è detto pronto a guardare avanti dopo la fine di una storia importante come quella vissuta con Ida. Ora cerca una donna sincera e onesta e che lo accompagni nella sua quotidianità.

Vuole comunque andarci piano in una nuova conoscenza. Roberta è avvisata. Questo ritorno di fiamma con la dama di Cassino, ha fatto storcere il naso a molti. Tina Cipollari ad esempio, in una delle ultime puntate, l'ha definito come una 'minestra riscaldata'.

Roberta festeggia i 10 anni del figlio Alex con una dolce dedica sui social

In attesa di scoprire come andrà tra Roberta e Alessandro, la dama di Cassino nella giornata del 7 dicembre ha voluto fare gli auguri in modo speciale al figlio Alex. Il bambino ha infatti compiuto 10 anni e la sua mamma lo ha voluto festeggiare con un dolce scatto sui social.

Nella foto, Roberta esprime tutto il suo amore per il figlio ricordando il giorno della sua nascita come quello più bello della sua vita. "Buon compleanno amore" ha scritto la dama che ha poi aggiunto: "Tutte le volte che vorrai troverai mamma e papà accanto a te". Parole che fanno intuire come i rapporti tra Roberta e l'ex compagno e padre di suo figlio siano buoni.