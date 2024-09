La nuova settimana di programmazione di Beautiful, che partirà lunedì 30 settembre e si concluderà il 5 ottobre, vede Finn far visita a Sheila in carcere in qualità di suo medico di fiducia. Lui in realtà vorrà dirle che non la perdonerà mai per quello che gli ha fatto. Steffy sarà in ansia non solo per questo, ma anche perché ormai sarà sempre più convinta che Hope provi attrazione per Thomas. In effetti la giovane Logan non riuscirà a toglierselo dalla mente.

Finn annuncia a Steffy che andrà a trovare Sheila

Hope rientrerà a Los Angeles con Thomas, dopo essere rimasta bloccata a San Francisco.

Liam organizzerà una cena a lume di candela per la moglie, che invece che pensare al marito, continuerà ad avere in mente Thomas. Steffy, parlando con Finn, gli confesserà di essere convinta che Hope provi dei sentimenti per Thomas, nonostante lei lo abbia negato durante il loro faccia a faccia. Sheila riceverà in carcere la visita di Mike. La donna sarà delusa, in quanto si aspettava di vedere Finn, visto che aveva chiesto di vederlo in quanto suo medico di fiducia. La donna non sa che Finn, proprio in quel momento, starà comunicando a Steffy la sua intenzione di andare in carcere a far visita alla madre. La ragazza sarà in ansia e inviterà il marito a non abbassare la guardia con Sheila.

Finn va in carcere da Sheila e le dice che non la perdonerà mai

RJ, parlando con Eric, si dirà certo del fatto che Brooke non sarà mai veramente felice senza Ridge. Inoltre avrà timore che l'amicizia della madre con Taylor non possa durare nel tempo. Sheila rimarrà stupita quando riceverà la visita di Finn. Quest'ultimo metterà subito le cause in chiaro con lei: tra loro non ci sarà mai un rapporto madre-figlio: non può [VIDEO]perdonarla per quello che ha fatto.

Liam continuerà a essere preoccupato per la vicinanza tra Hope e Thomas. Temerà che Hope possa farsi abbindolare da Thomas come già successo in passato, per questo deciderà di avere un confronto con il figlio di Ridge. Taylor spingerà Deacon a farsi avanti con Brooke.

Continua il successo di Beautiful

Continua il successo di Beautiful, che ancora oggi riesce a tenere incollati davanti alla tv una media di 2 milioni di telespettatori a puntata.

Il pubblico di Canale 5 è molto affezionato ai personaggi e agli attori che nel tempo si sono avvicendati nella soap Tv, tanto che anche il Grande Fratello ha deciso di pescare per il cast di concorrenti tra i volti più noti di Beautiful, ingaggiando Clayton Norcross, colui che aveva prestato il volto al personaggio di Thorne. Nella puntata del 26 settembre è stata ospite anche l'interprete di Brooke, Katherine Kelly Lang.