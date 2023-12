Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Cristian deciderà di portare in esterna Valentina, una delle pretendenti che si sta mettendo in gioco per far breccia nel suo cuore. Tra i due andrà tutto nel migliore dei modi e scatterà anche un bacio, che però farà infuriare l'altra corteggiatrice Virginia, la quale deciderà di abbandonare lo studio.

Tra Roberta e Alessandro tornerà il sereno e i due decideranno di riprendere in mano le redini del loro percorso in studio.

Cristian bacia Valentina in esterna: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

A breve Cristian sarà protagonista di un'esterna particolarmente significativa con Valentina, durante la quale i due si lasceranno andare a un momento di passione e si baceranno con grande trasporto e vigore.

Tale evento manderà in crisi l'altra pretendente Virginia che, in studio, assisterà al filmato di quanto avvenuto e non potrà esserne affatto felice.

La ragazza andrà su tutte le furie, tanto da decidere di abbandonare lo studio, dopo un'accesissima discussione.

Cristian ammetterà subito che questa volta non farà passi avanti nei confronti di Valentina, dato che è stufo di queste sue continue sfuriate che ritiene fin troppo esagerate.

Il tronista deluso degli atteggiamenti di Virginia, Roberta ci riprova con Alessandro

Il tronista, inoltre, confesserà di essere deluso dal fatto che Virginia non si sarebbe presentata a un'esterna che lui aveva organizzato per passare del tempo insieme, sostenendo che a questo punto del percorso sia del tutto immotivata la sua reazione, dato che lui deve avere piena chiarezza su ciò che prova nei confronti dell'una e dell'altra.

Per quanto riguarda il trono over, tra Roberta e Alessandro tornerà il sereno e dopo un momento di crisi da parte della dama napoletana, si diranno nuovamente pronti a riprendere in mano le redini del loro rapporto e proseguire la frequentazione fuori dagli studi del talk show di Canale 5.

I commenti social: i fan non credono nel riavvicinamento tra Roberta e Alessandro

Un riavvicinamento che continua a far molto discutere i fan social della trasmissione, alcuni dei quali si dicono scettici su questo ritrovato interesse tra i due volti del trono over Roberta e Alessandro.

"Secondo me è solo una tattica per fare ingelosire Ida Platano, c'è da scommettere che non dureranno neppure un mese insieme", è il commento di un telespettatore della trasmissione su Facebook.

"Alessandro è tornato con lo scopo di far impazzire la sua ex fidanzata e, guarda caso, ha scelto proprio la rivale Roberta per iniziare una nuova conoscenza. Tutto molto scontato e ridicolo", ha sentenziato un altro utente sui social.