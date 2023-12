Villa Yaman verrà sequestrata e Zuleyha sfrattata dalla sua casa per un debito di nove milioni di lire turche durante la quarta stagione di Terra Amara. La signora di Cukurova vivrà dei momenti terribili e pur di non perdere la sua dimora venderà tutti i suoi gioielli, ma non farà in tempo a pagare tutto quello che deve. La polizia arriverà alla tenuta e sarà insensibile alle suppliche di Zuleyha. La donna e i suoi collaboratori raccoglieranno le loro cose in fretta e lasceranno la villa alla presenza di qualche giornalista e sotto gli occhi soddisfatti di Betul e Sermin, orgogliose della riuscita del loro piano.

La scoperta di un grosso debito con lo Stato

Arriveranno tempi bui per Zuleyha, che dopo la scomparsa di Demir dovrà occuparsi dell'azienda di famiglia e affrontare l'invidia di molti nemici. La signora di Cukurova si darà da fare per non far mancare niente ai suoi operai e fare in modo che la grande azienda non soffra per la mancanza di un pilastro come il marito, ma i suoi sforzi non basteranno. Un giorno a Villa Yaman busserà la polizia giudiziaria e sconvolgerà per sempre la vita di Zuleyha quando le comunicherà l'esistenza di un debito di nove milioni di lire turche con lo Stato. La padrona di casa sarà molto sorpresa nell'apprendere di mancati pagamenti, ma le forze dell'ordine saranno chiare: le sono state inviate diverse notifiche negli ultimi sei mesi.

Zuleyha chiederà al suo avvocato un aiuto, ma il legale non potrà fare altro che ottenere una proroga di un giorno per trovare il denaro necessario.

La disperazione di Zuleyha pronta a tutto per non perdere la villa

Zuleyha si sentirà con le spalle al muro quando verrà a sapere all'improvviso di dover pagare nove milioni per restare nella sua casa.

Quando la polizia giudiziaria andrà via dalla villa, Zuleyha si accorgerà che Sermin sta scattando delle foto e capirà immediatamente che è lei la responsabile di tutto quello che le sta capitando. Si renderà conto che la cugina di Demir potrebbe aver nascosto tutti gli avvisi di pagamento e per questo non li ha mai ricevuti, ma non avrà il tempo di affrontarla.

La priorità di Zuleyha sarà mettere insieme la cifra necessaria per salvare Villa Yaman. Fikret sarà molto dispiaciuto di non poter aiutare concretamente la donna, perché avrà un problema con lo zio di Kerem Ali e avrà bisogno di denaro per affrontarlo. A quel punto Zuleyha deciderà di vendere tutti i suoi gioielli, anche se le costerà molto separarsi dai suoi preziosi ricordi. Gaffur e un operaio inizieranno una corsa contro il tempo per andare a effettuare il pagamento entro la scadenza stabilita, ma non ce la faranno. La polizia arriverà a Villa Yaman e ordinerà agli abitanti di sgomberare la casa al più presto. Zuleyha supplicherà le forze dell'ordine per avere ancora un po' di tempo, ma non ci sarà nessuna eccezione.

Lei e i suoi collaboratori avranno quindici minuti per raccogliere le proprie cose e lasciare la villa. Un giornalista scatterà qualche foto per immortalare il momento, e Betul e Sermin si godranno la scena vedendo Zuleyha dire addio alla sua amata casa.

La lunga vendetta di Sermin e sua figlia Betul parte da lontano

Sermin e Betul sono tra i nemici principali di Zuleyha e della famiglia Yaman, soprattutto a partire dalla terza stagione. La cugina di Demir ha un vecchio conto in sospeso con gli Yaman che parte dall'eredità della grande azienda e non ha fatto altro che aspettare per anni l'occasione giusta per mettere in atto la sua vendetta. Con il ritorno della figlia a Cukurova la donna ha trovato una valida alleata per tramare alle spalle degli Yaman.

In un primo momento Betul si è schierata con Umit per fare in modo di distruggere il matrimonio tra Zuleyha e Demir e poi ha proseguito il suo piano iniziando a lavorare nell'azienda Yaman. La donna ha approfittato della sua posizione e della fiducia di Zuleyha per vendere alcuni terreni a suo vantaggio. Quando la donna ha scoperto gli imbrogli di Betul, non ha esitato a cacciare lei e sua madre dalla loro casa e da qui si è accentuata ancora di più la sete di vendetta. Sermin e sua figlia hanno iniziato a nascondere tutti gli avvisi di pagamento a Zuleyha fino a quando non sono riuscite a privarla della villa, restituendole pan per focaccia.