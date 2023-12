A poche ore dalla fine della registrazione di Uomini e donne, in cui hanno confermato di frequentarsi ancora, Roberta e Alessandro sono stati visti e fotografati a Ponte Milvio a Roma. La mattina del 5 dicembre Deianira Marzano ha condiviso tra le sue storie su Instagram lo scatto che alcuni fan hanno realizzato alla coppia del trono over in un bar: tra i due sembra essere tornato il sereno dopo la chiusura voluta da Di Padua la settimana scorsa.

L'avvistamento dopo le riprese agli Elios

Due protagonisti di U&D sono stati beccati in un locale all'uscita dagli studi Elios.

Come dimostra la fotografia che Deianira Marzano ha postato tra le sue storie Instagram questa mattina, Roberta e Alessandro hanno trascorso la serata insieme dopo aver partecipato alla puntata in cui hanno annunciato di aver ripreso la loro conoscenza.

"Eccoli al Love, bar di Ponte Milvio", ha scritto una fan nella segnalazione che l'influencer ha postato sul suo profilo.

Nello scatto in questione si vedono Di Padua e Vicinanza seduti allo stesso tavolo e intenti a fare conversazione. Nell'immagine non c'è traccia di effusioni o altri gesti d'affetto, ma questa è la conferma che la situazione tra loro è di nuovo serena dopo che Roberta ha deciso di chiudere con Alessandro.

Il ripensamento dopo la delusione

Roberta e Alessandro si stanno frequentando da un paio di settimane, esattamente da quando lui è rientrato nel parterre del trono over (la puntata di U&D in cui Vicinanza ha fatto ritorno agli Elios verrà trasmessa in tv a partire da oggi, martedì 5 dicembre).

In una delle ultime registrazioni, però, Di Padua ha fatto un brusco passo indietro quando ha scoperto che il cavaliere vorrebbe uscire anche con altre signore del cast, in particolare con una la cui identità non è ancora stata svelata.

A distanza di circa sette giorni da questa chiusura, però, i due sono tornati in studio per raccontare del riavvicinamento che hanno avuto durante la pausa dalle riprese. Roberta e Alessandro continuano la loro conoscenza, ma per ora non intendono lasciare il programma insieme come hanno fatto altri protagonisti del cast senior.

Due nuove coppie nel trono over

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 4 dicembre raccontano che Marco Antonio è andato via con Emanuela. I due hanno deciso di lasciare il programma insieme, anche se i presenti hanno raccontato che non sembravano particolarmente convinti di questa scelta e che Tina li avrebbe quasi costretti a fare questo passo.

Ad abbandonare il parterre, però, sono stati anche Marcello e Jasna. Chi ha assistito alla registrazione ha sottolineato la differenza che ci sarebbe stata tra questa uscita di scena e quella dell'altra coppia appena citata: la prima sembrava davvero voluta, la seconda forse un po' meno.