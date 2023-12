Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma verrà messa in disparte, dato che per lei non ci sarà spazio per nuovi pretendenti pronti a mettersi in gioco per far breccia nel suo cuore.

Roberta Di Padua, invece, sarà protagonista di un incontro con Alessandro fuori dallo studio del talk show Mediaset: tra i due scatteranno anche dei baci.

Poi, però, in studio il cavaliere ammetterà di essere intenzionato a conoscere anche altre dame del parterre over e deluderà profondamente Roberta, tanto da portarla a chiudere la loro frequentazione.

Gemma viene messa in disparte

Il percorso di Gemma Galgani nel corso delle ultime settimane ha subito un po' di alti e bassi. La dama non è costantemente al centro dell'attenzione com'è accaduto durante le puntate di settembre e ottobre quando per lei arrivavano sempre nuovi pretendenti.

Durante le ultime registrazioni di questa edizione non c'è stato spazio per l'arrivo di cavalieri interessati a conoscere la dama, motivo per il quale si è ritrovata messa in disparte.

Il pubblico avrà modo di notarla comunque nel parterre del trono over, ma non siederà al centro dello studio per raccontare l'evolversi delle sue nuove relazioni sentimentali.

Situazione differente per Ida Platano che, al contrario, sarà una delle protagoniste di spicco della trasmissione: la tronista siciliana resterà profondamente colpita dalla presenza di Ernesto, un nuovo corteggiatore che si dirà pronto a conoscerla meglio.

Roberta e Alessandro si baciano: anticipazioni Uomini e donne

Novità in arrivo anche per Roberta Di Padua, dato che la dama napoletana deciderà di riprendere in mano le redini della sua frequentazione con Alessandro Vicinanza.

I due si diranno pronti a rifrequentarsi e organizzeranno una cena insieme fuori dallo studio, dove si lasceranno andare anche a dei momenti di passione.

In trasmissione, infatti, racconteranno che ci sono stati diversi baci e non potranno nascondere di essere stati bene l'uno in compagnia dell'altro.

Alessandro non risparmierà al riguardo una frecciatina alla sua ex Ida, ammettendo che non stava così bene da un po' di tempo.

Roberta decide di chiudere subito con Alessandro

Tuttavia, il cavaliere ammetterà di non essere disposto a concedere l'esclusiva alla dama napoletana mosso dalla volontà di conoscere anche altre signore presenti nel parterre senior.

La reazione di Roberta non sarà delle migliori: sentendosi ferita dalla scelta di Alessandro, preferirà interrompere la loro frequentazione così da lasciarlo libero di poter lasciare il suo numero di cellulare alle altre protagoniste della trasmissione.