Sheila Carter continuerà a creare non pochi problemi a Deacon Sharpe. Lo rivelano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 4 al 9 dicembre 2023. Deacon si infurierà con Sheila nel momento in cui la donna si presenterà a Il Giardino per vedere da lontano Finn. Sharpe avrà timore che le pazzie di Sheila lo facciano finire di nuovo in carcere. Intanto Hope e Thomas ancora non avranno trovato un accordo su Douglas.

Sheila si reca a Il Giardino dove rivede Finn

Lunedì 4 dicembre inizierà una nuova settimana di Beautiful dove le vicende ruoteranno intorno a Deacon e a Sheila.

Il padre di Hope continuerà ad essere preoccupato per il fatto che Sheila non voglia andarsene dal suo appartamento. L'uomo avrà timore che qualcuno scopra che sta nascondendo una latitante. Se ciò dovesse succedere, lui tornerà in carcere. Per evitare questo, raccomanderà a Sheila di non uscire dall'appartamento e fare pazzie mentre lui è al lavoro. Quando uscirà per recarsi a Il Giardino, Deacon dimenticherà a casa il suo cellulare e Sheila penserà bene di portarglielo. Per questo indosserà il suo travestimento e uscirà di casa, recandosi a Il Giardino dove, nel frattempo, sarà arrivato anche Finn.

Beautiful, anticipazioni al 9/12: Douglas conteso da Hope e Thomas

Le nuove puntate di Beautiful vedranno protagonisti anche Thomas, Hope e il piccolo Douglas.

Thomas cercherà di spiegare a Hope quanto sia importante per il bambino crescere con lui. Per questo inviterà la figlia di Brooke a casa Forrester, in modo che lei si renda conto di quanto sia felice Douglas. Hope accetterà l'invito, mentre Liam confiderà la sua preoccupazione a Brooke, visto che non si fiderà affatto di Thomas.

Quest'ultimo intanto, cercherà di convincere Hope che la soluzione migliore sua quella di crescere Douglas insieme. Parole che destabilizzeranno la giovane Logan. Nel frattempo a Il Giardino, Sheila riuscirà ad attirare l'attenzione di Finn che la osserverà incuriosito.

Deacon teme di finire in carcere per colpa di Sheila e si infuria con lei

Finn non riconoscerà in quella misteriosa donna la sua madre biologica. Il giovane medico si intratterrà a parlare con Bill, al quale confesserà i suoi sentimenti contrastanti a seguito della morte di Sheila. La conversazione verrà ascoltata da Sheila, la quale si convincerà che il figlio sia ancora affezionato a lei e che forse un giorno potrebbero riavvicinarsi. Poco dopo, Finn parlerà di Sheila anche con Steffy. Il medico confesserà alla moglie che non potrà mai perdonare la madre biologica, ma nel contempo non può dimenticare che se lei non lo avesse messo al mondo, lui non avrebbe mai incontrato Steffy. Sheila intanto, verrà rimproverata da Deacon. L'uomo l'accuserà di aver fatto una pazzia pur di incontrare Finn mettendo a rischio la libertà di entrambi.