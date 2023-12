Per Eduardo potrebbero aprirsi le porte del carcere nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste dall'1 al 5 gennaio 2024 su Rai 3.

Clara, invece, dopo essere rientrata a Napoli in seguito alla sua fuga volontaria dalla città si ritroverebbe a dover affrontare la furia del suo ex Alberto, ma non si esclude che l'uomo possa perdonarla e quindi decidere di smettere di portare avanti una disputa che rischia di far male solo al loro bambino Federico.

Clara ed Eduardo pronti a prendersi le loro responsabilità

Le anticipazioni della soap opera dal 25 al 29 dicembre rivelano che Clara ed Eduardo decideranno di rientrare a Napoli e mettere fine alla loro fuga.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che entrambi dovranno prendersi le proprie responsabilità per quanto è successo. In particolare Eduardo si ritroverà a fare i conti con il suo amico di vecchia data Damiano, che gli consiglierà di consegnarsi alla polizia e pagare così il suo conto con la giustizia.

Invece Clara dovrà affrontare la vendetta del suo ex Alberto, furioso e amareggiato per la fuga, durante la quale non aveva potuto avere notizie sul conto del suo amato Federico.

Eduardo in carcere, Alberto può perdonare Clara nelle puntate di Upas al 5 gennaio

Nelle successive puntate della soap opera in onda da martedì 1 fino a venerdì 5 gennaio 2024, non si esclude che Eduardo possa finalmente decidere di assumersi le sue colpe e dopo essersi consegnato alle autorità per lui si aprirebbero le porte del carcere.

Il fratello di Rosa si ritroverebbe così a dover pagare per tutte le malefatte che ha commesso nel corso degli anni, in quanto a capo di una organizzazione criminale che ha seminato il panico in città.

In questo modo dovrebbe allontanarsi fisicamente anche da Clara, con la quale aveva sperato di poter costruire un nuovo futuro lontano da Napoli, ma pur sempre con la paura di essere smascherati per la loro fuga.

Per Clara, invece, potrebbe esserci una situazione del tutto inaspettata: Alberto si può infatti rendere conto che è del tutto inutile portare avanti una guerra nei confronti della mamma di suo figlio, dato che a soffrire sarebbe solo il piccolo Federico. A quel punto la perdonerebbe, accettando le sue scuse e dandole così una seconda chance, venendo tranquillizzato anche dall'arresto di Eduardo.

Una ricostruzione sul rapporto complesso tra Clara e Alberto

Tale svolta non deluderebbe le aspettative dei fan, molti dei quali non avevano gradito le intenzioni di Alberto Palladini di ottenere l'affido esclusivo del piccolo Federico, situazione che porterebbe infatti Clara a vivere l'ennesimo momento di sofferenza.

La donna già in passato ha subito diverse angherie e soprusi da parte del suo ex, disposto a tutto pur di non veder fallire i suoi piani. Fra i due ci sono stati molti alti e bassi. Nel 2020 avevano avuto il figlio Federico, poi si erano lasciati, ma nel 2022 erano tornati insieme, andando a convivere.

Di recente il loro rapporto si era però nuovamente incrinato dopo il tradimento dell'avvocato con l'architetto Diana Della Valle.