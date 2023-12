Maria De Filippi potrebbe puntare su Tina Cipollari e Gianni Sperti come nuovi tronisti nelle future puntate di Uomini e donne. È questo il retroscena lanciato sulle pagine della rivista "Nuovo Tv" inerente alla seconda parte della stagione del talk show dei sentimenti.

Un approdo che non passerebbe affatto inosservato e, indubbiamente, accenderebbe la curiosità degli spettatori nel vedere i due volti storici della trasmissione di Canale 5 in questa nuova veste. Per il momento è solo un'indiscrezione che non trova alcuna conferma da parte della redazione.

Tina e Gianni, il passato sentimentale della coppia simbolo di Uomini e donne

Tina Cipollari è reduce dalla fine della sua storia d'amore con il ristoratore Vincenzo Ferrara, riguardo al quale si era parlato anche di un possibile nuovo matrimonio. Le cose tra i due, però, non sono andate nel verso sperato e da un po' di tempo il volto storico della trasmissione Mediaset è tornata single.

Gianni Sperti, invece, dopo essersi lasciato alle spalle da anni la fine del suo matrimonio con Paola Barale è sempre stato molto vago e riservato sulla propria vita privata, malgrado i diversi flirt che gli sono stati attribuiti nel corso di questi anni.

Ebbene, a interessarsi della coppia e a fare in modo che i due possano trovare l'anima gemella potrebbe pensarci Maria De Filippi nelle future puntate del talk show.

Il retroscena su Gianni e Tina: Maria punterebbe a cercare la loro anima gemella

A lanciare il retroscena è la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che la conduttrice del talk show sarebbe interessata a cercare l'amore ai due protagonisti della trasmissione.

"Nei corridoi Mediaset continuano a vociferare che la rivoluzione sia pronta: la nuova missione di Uomini e donne sarà quella di trovare i partner ideali per Gianni e Tina", scrive il settimanale.

Non si esclude, quindi, che i due possano ritrovarsi al più presto sul trono, proprio come è accaduto inaspettatamente in queste settimane a Ida Platano, ex volto del trono over promossa come nuova tronista in studio.

La coppia Gianni-Tina entusiasma i fan della trasmissione di Canale 5

In attesa di scoprire se la trattativa è reale e se andrà in porto, i telespettatori sui social continuano a vedere in Gianni e Tina due colonne portanti del talk show dei sentimenti.

"Il pomeriggio senza questa coppia non sarebbe lo stesso, grazie per la compagnia", "Tina continua a essere la vera anima di questa trasmissione che senza di lei non avrebbe lo stesso seguito in tv", "una coppia di opinionisti più affiatata di questa non esiste in tv, sono perfetti a U&D", sono solo alcuni dei tantissimi commenti che si leggono su Facebook.

E anche nelle vesti di tronisti, i due saprebbero sicuramente intercettare il gradimento del pubblico e portarsi a casa consensi.