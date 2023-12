Guai in vista per Maria nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda a gennaio 2024. Le anticipazioni dell'episodio del 9 vedono Vito insospettirsi quando noterà il braccialetto che ha visto sulla scrivania di Matteo al polso della sua promessa sposa. Ovviamente pretenderà delle spiegazioni, mettendo Maria con le spalle al muro e costringendola a mentire.

Intanto Marta sarà intenzionata a lasciare Milano per tornare in America, dove ha lasciato una situazione difficile che non è più riuscita a gestire. Umberto e Adelaide tenteranno di trovare un escamotage per rimandare la sua partenza.

Occhio invece a Vittorio che, appurato il fatto che Tancredi gli abbia messo alle calcagna un investigatore privato, deciderà di affrontare il rivale una volta per tutte.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Maria in grossi guai

Matteo, nonostante sappia che Maria è la promessa sposa di Vito, non ha intenzione di mollare il colpo, agendo comunque con discrezione. Le ha regalato un braccialetto che Maria ha messo subito al polso, peccando di ingenuità. Vito le fa una sorpresa e la porta a vedere una casa dove potrebbero andare a vivere insieme una volta sposati. In questa occasione nota il monile al polso della fidanzata e si ricorda che è lo stesso che ha visto sulla scrivania di Portelli.

Lamantia chiede immediate spiegazioni a Maria, che per forza di cose è costretta a mentirgli. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore anche Matteo sarà nei guai, visto che dovrà tenere a bada i sospetto di Vito.

Vittorio e Tancredi: è ancora scontro

Dopo tanta preoccupazione Rosa riesce a trovare un lavoro e lo comunica felice alle amiche Veneri, che gioiscono con lei.

Intanto il misterioso corteggiatore di Bianchetti si palesa.

Vittorio ha capito di essere pedinato da un investigatore privato ed è certo che a mandarlo sia stato Tancredi. Senza perdere tempo lo affronta direttamente. Conti non sa che di lì a poco Matilde prenderà una decisione inaspettata che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

A Villa Guarnieri Adelaide e Umberto escogitano un piano per far rimanere Marta a Milano, chissà che cosa avranno in mente.

Un matrimonio in bilico

Tra le ipotesi delle nuove puntate Il Paradiso delle signore si fa sempre più strada quella che vede Maria seguire il suo cuore e non sposare Vito. Non è la prima volta che in una soap accade l'imprevisto all'ultimo momento. Non si esclude che, una volta arrivata all'altare e pronta a mantenere la sua promessa, la giovane Puglisi possa avere un moto di coraggio e lasciare Vito davanti a tutti per vivere il suo amore con Matteo.